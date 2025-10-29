https://sarabic.ae/20251029/أطباء-بلا-حدود-السلطات-الليبية-منحتنا-مهلة-لمغادرة-البلاد--1106534375.html

"أطباء بلا حدود": السلطات الليبية منحتنا مهلة لمغادرة البلاد

"أطباء بلا حدود": السلطات الليبية منحتنا مهلة لمغادرة البلاد

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن السلطات الليبية أمهلتها حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمغادرة الأراضي الليبية بالكامل، معبرة عن أسفها الشديد... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن وزارة الخارجية الليبية أبلغتها رسمياً بضرورة الرحيل، محذرة من تداعيات خطيرة على صحة آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين الذين يعتمدون على خدماتها. وكان جهاز الأمن الداخلي في ليبيا قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عُقد إبريل/نيسان الماضي في العاصمة طرابلس، عن اتخاذ إجراءات أمنية بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة "تمس أمن الدولة" والإسهام في مخططات معادية تستهدف ليبيا.ووفقًا للجهاز، فقد كشفت التحقيقات عن تورط بعض هذه المنظمات في مشروع دولي يهدف إلى "توطين المهاجرين غير الشرعيين" داخل البلاد، مستغلة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، وأكد الجهاز أن هذه الأنشطة نُفّذت دون إذن رسمي من السلطات الليبية، مما يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية والقوانين المحلية. كما شملت قرارات الإغلاق منظمات أخرى مثل "أطباء بلا حدود" و"الهيئة الطبية الدولية" و"المجلس الدنماركي"، بالإضافة إلى منظمة "أطباء بلا حدود" الفرنسية، ومنظمة "كير" الألمانية، ومنظمة "إنتر سوس" الإيطالية، ومنظمة "اكتد" الإيطالية، ومنظمة "تشزفي" الإيطالية، وذلك بتهمة التورط في أنشطة يُشتبه بأنها تمس الأمن القومي، إضافة إلى شبهات بتهريب وغسل الأموال.وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه سيواصل متابعة هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تنفيذ "مشروع التوطين المرحلي"، محذرًا من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى الضغط على السلطات الليبية في هذا الملف.وأكد الجهاز أن توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية داخل ليبيا يشكل تهديدًا للتركيبة السكانية للبلاد، ويؤدي إلى نشوء مجتمع غير متجانس يضم مكونات متباينة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، مما قد يخلق أزمات معقدة يصعب احتواؤها، ويستشهد الجهاز بما شهدته تونس في الآونة الأخيرة من توترات وصدامات بين المواطنين التونسيين والمهاجرين غير الشرعيين، محذرًا من عواقب مماثلة في ليبيا في حال استمرار هذا المشروع.

