إعلام: 867 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا
إعلام: 867 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا
كشف تقرير جديد بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.وأشار التقرير إلى "زيادة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف عام 2025، حيث جرى ترحيل 1102 مصري عبر عمليات عدة بين 1 يوليو/تموز و22 سبتمبر/أيلول، وترحيل نحو 700 سوداني بعملية واحدة في 18 يوليو، بينما جرى احتجاز أكثر من 1500 مهاجر في مداهمات لأماكن العمل".وفي الوقت نفسه، سجلت البيانات "زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318% ليصل إلى 13 ألفا و59 مهاجرا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "ليبيا ما تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن "90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا".وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس/آب الماضي"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
كشف تقرير جديد بلوغ أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا 867 ألفا و55 مهاجرا، بنسبة زيادة 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.
وأفاد الموقع الإلكتروني "بوابة الوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرقم 867 ألفا يأتي مقارنة بـ725 ألفا و304 مهاجرين خلال العام 2024، ويتركز 53% منهم تقريبا في المنطقة الغربية في الأراضي الليبية.
وأوضح الموقع أن غالبية المهاجرين في ليبيا ينحدرون من السودان بنسبة 33%، ثم النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، ويتركز 53% منهم في المنطقة الغربية من ليبيا، بينما يوجد 35% من المهاجرين في الشرق، و12% في الجنوب.
وأكد الموقع أن تلك الأعداد ربما أقل بكثير من الأعداد الحقيقية للمهاجرين، خاصة وأن السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدر أن عدد السودانيين في ليبيا يقترب من 800 ألف لاجئ، فيما يصعب تقييم العدد الفعلي للمهاجرين بسبب تقليص أنظمة المنظمات غير الحكومية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار التقرير إلى "زيادة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف عام 2025، حيث جرى ترحيل 1102 مصري عبر عمليات عدة بين 1 يوليو/تموز و22 سبتمبر/أيلول، وترحيل نحو 700 سوداني بعملية واحدة في 18 يوليو، بينما جرى احتجاز أكثر من 1500 مهاجر في مداهمات لأماكن العمل".
وفي الوقت نفسه، سجلت البيانات "زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية بنسبة 318% ليصل إلى 13 ألفا و59 مهاجرا خلال الأشهر التسعة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "ليبيا ما تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن "90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا".
وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس/آب الماضي"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".
وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.
