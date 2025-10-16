اتفاق أوروبي ليبي بشأن إعادة المهاجرين إلى دولهم
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUEعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، بأن مسؤولين أوروبيين وليبيين، اجتمعوا لبحث ملف الهجرة، واتفقوا على "تركيز جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية"، على حد قوله.
وأكد أورلاندو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أنه تم عقد الاجتماع السابع للبعثة الفنية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا المعنية بالهجرة وإدارة الحدود القائمة على الحقوق.
أكد الاجتماع السابع للبعثة الفنية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا المعنية بالهجرة وإدارة الحدود القائمة على الحقوق، والذي ضم ممثلين من طرابلس وبنغازي، عزمنا المشترك على مواجهة التحديات المشتركة بطريقة منسقة وفعالة وقانونية وإنسانية.— Nicola Orlando (@nicolaorlando) October 15, 2025
واجتمع الممثلون الليبيون في بروكسل مع… pic.twitter.com/g9BAlDm1BZ
وأفاد بأن الوفد الليبي ضم ممثلين عن طرابلس وبنغازي، حيث توافق المجتمعون على "مواجهة التحديات المشتركة بطريقة منسقة وفعالة وقانونية وإنسانية، وإدارة الحدود البرية في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز المعايير الدولية في عمليات البحث والإنقاذ".
واستضافت بروكسل الاجتماع، الذي شهد حضور مسؤولين من مفوضية الاتحاد الأوروبي والإدارة العامة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، وعملية "إيريني".
وناقش الحضور مسار التقدم والتحديات في حوكمة الهجرة وعودة المهاجرين، والتحقيق في تهريب البشر ومكافحته، وبحث كيفية حماية المهاجرين واللاجئين مع وكالات الأمم المتحدة.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إلى أن "المسؤولين الليبيين زاروا للمرة الأولى وكالة الحدود وحرس السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" في وارسو ببولندا، لمناقشة سبل ومعايير التعاون".
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن "ليبيا ما تزال نقطة الإنطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا"، مشيرة إلى أن "90 في المئة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا".
وقالت المنظمة إن "نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، منذ يناير(كانون الثاني الماضي) وحتى أغسطس(آب الماضي)"، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية، مشيرة إلى أن "بين هؤلاء نحو 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا".
وأوضحت المنظمة أنه "تم تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية"، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.