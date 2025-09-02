https://sarabic.ae/20250902/ليبيا-محطة-الطيور-المهاجرة-تحت-رحمة-الصيد-الجائر-وغياب-التشريعات-1104411742.html

ليبيا.. محطة الطيور المهاجرة تحت رحمة الصيد الجائر وغياب التشريعات

تعد ليبيا محطة رئيسية لهجرة الطيور القادمة من أوروبا نحو أفريقيا، ما يجعلها موطنًا غنيًا بالتنوع البيولوجي ومقصدًا للعديد من الكائنات البرية. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

إلا أن هذا التنوع يواجه تهديدات متزايدة بسبب الصيد الجائر والإهمال، خصوصًا خلال مواسم الهجرة والتزاوج، حيث تتعرض الصقور واليمام وأنواع أخرى لخطر الانقراض.وبين غياب التشريعات الرادعة وضعف الوعي البيئي، تتفاقم التحدّيات، لتطرح أسئلة حول مستقبل الحياة البرية والحلول الممكنة لحمايتها.إهمال وتقصيرأكد صالح عبد الله بورزيقة، مؤسس ومدير عام منظمة الحياة لحماية القنوات البرية والبحرية، وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في ليبيا، أن "الصيد الجائر يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحياة البرية، خصوصًا مع دخول أعداد متزايدة من الصيادين الجدد الذين لا يراعون مواسم تكاثر الطيور أو الأنواع المهددة بالانقراض، في ظل غياب مناطق محمية مخصصة للطيور المهاجرة في ليبيا".وأوضح بورزيقة، في تصريحات لـ"سبوتنبك"، أن "الساحل الليبي يشهد انتشارًا عشوائيًا لمخيمات الصيادين، حيث لا تتجاوز المسافة بين خيمة وأخرى 100 متر، خاصة في المناطق الرطبة، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مسارات الطيور المهاجرة".وأشار إلى أن "بعض الصيادين يذكرون أنهم يصطادون ما يقارب 200 طائر يمام في اليوم، إلا أن هذا الرقم يكون موزعا على أكثر من 5 سيارات، بينما كان صياد واحد قبل 10 سنوات يحصل على العدد نفسه في يوم واحد"، معتبرًا أن "ذلك يعكس التغيرات المناخية والتراجع الكبير في أعداد الطيور".كما لفت بورزيقة إلى أن الطيور الجارحة تواجه خطرًا مضاعفًا، لعدم وجود برامج لإعادة إطلاقها بعد نهاية موسم الصيد، وهو ما يهدد بانقراض أنواع محلية مثل كشوف البرانيات وغيرها.وشدد مؤسس ومدير عام منظمة الحياة لحماية القنوات البرية والبحرية، وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في ليبيا، على أن السكان المحليين يلعبون دورًا مهمًا في حماية الحياة البرية، لكن التجربة الممتدة لأكثر من 15 عاما تؤكد أن الجهود الفردية غير كافية، وأن الأمر يتطلب تكاتف المنظمات البيئية والدولة ممثلة في وزارتي البيئة والزراعة.وأضاف أن اختيار قيادات بعض المؤسسات البيئية يتم عبر المحاصصة السياسية، ما يؤدي إلى تولي أشخاص يفتقرون للخبرة والمعرفة، قائلا: "ربما واحد من مئة فقط لديه دراية فعلية بقضايا الحياة البرية، وهذه كارثة بحد ذاتها".وأكد على أن "ليبيا تفتقر إلى قاعدة بيانات محدثة حول التنوع البيولوجي، إذ تعود آخر الدراسات الأساسية إلى ثلاثينيات القرن الماضي، بينما لا تولي الجهات الرسمية أي اهتمام جاد بالدراسات والتقارير الحديثة التي تقدمها المنظمات البيئية".غياب رقابيقال الأكاديمي الليبي عصام جدالله: "هناك العديد من التقارير والدراسات التي أوضحت أن التنوع البيولوجي في ليبيا مهدد بعوامل طبيعية وبشرية متعددة، مما أدى إلى انقراض العديد من النباتات والحيوانات. ومن أبرز هذه المخاطر التعدي على الموائل الطبيعية للحيوانات البرية، واستخدام الأسمدة والمبيدات، وتفشي ظاهرة التلوث، والصيد الجائر، والتوسع العمراني، وغياب تقييم الأثر البيئي للعديد من المشاريع".وأشار جدالله في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "من أخطر التهديدات التي تواجه الحياة البرية والطيور المهاجرة في ليبيا، الصيد الجائر والعشوائي، حيث يُقتل ما يقارب نصف مليون طائر سنويًا نتيجة الممارسات غير المستدامة وغير القانونية، وهو ما يجعل ليبيا من بين أسوأ الدول في شمال أفريقيا في هذا المجال".وأوضح أن الفوضى في مواسم التزاوج تؤدي إلى ممارسة الصيد حتى في أوقات التكاثر باستخدام الأسلحة الآلية والسيارات السريعة، ما يسبب تراجعًا خطيرًا في أعداد الحيوانات والطيور.كما تشكل التجارة غير المشروعة بالطيور المفترسة مثل الصقور خطرا كبيرا، حيث يتم بيعها علنا في المزادات، ما يعرّض الأنواع النادرة لخطر الانقراض. ويضاف إلى ذلك مشكلة تلوث الموائل، مثل التهديد الذي يواجه أعشاش طائر "الخرشنة" بسبب النفايات البلاستيكية في جزيرة "القطعاية".وبيّن جدالله أن "الصيد الجائر والإهمال لهما أثر مباشر على تراجع أعداد الصقور واليمام وأنواع أخرى من الطيور، حيث يؤدي موت الآلاف منها سنويا إلى انقراض بعض الأنواع المحلية أو إلى تغير مسارات هجرتها. ومن الأمثلة على ذلك صيد الصقور مثل الشاهين لأغراض تجارية وبيعها في المزادات، إضافة إلى تراجع أعداد الأرانب البرية بسبب الصيد المستمر طوال العام. كما أن اختفاء أسراب اليمام والطيور المهاجرة يمثل أوضح دليل على خطورة هذه الممارسات".ولفت الأكاديمي الليبي إلى أن "الجهات الرسمية والجمعيات البيئية تلعب دورًا مهمًا في الحماية والتوعية، مثل الجمعية الليبية للطيور التي تأسست عام 2011، وتعمل على رصد وتعداد الطيور وتنظيم فعاليات توعوية، إضافة إلى منظمة "إدامة" لصون الطبيعة التي تنفذ مشاريع لحماية أعشاش الطيور وتطوير المحميات".وأكد أن "الحفاظ على التنوع البيولوجي في ليبيا يحتاج إلى حلول عملية وتشريعية متكاملة، تبدأ بتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، وتحديث التشريعات لتتماشى مع التحديات الحالية، وفرض عقوبات رادعة على الصيد غير المشروع".كما دعا إلى "إنشاء محميات جديدة وتوسيع القائمة الحالية، وتهيئة مناطق التعشيش والمرور الآمن للطيور المهاجرة، إلى جانب دعم مبادرات محلية مثل مشروع ملاحة زوارة ومحمية وادي الناقة".وشدد على أهمية التوعية البيئية من خلال حملات إعلامية مستمرة وإدراج هذه الثقافة في المناهج الدراسية، إضافة إلى تدريب فرق من المجتمع المدني لمراقبة الحياة البرية. كما أشار إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني الدولي وتعزيز التعاون مع منظمات مثل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" ومنظمة "BirdLife" للاستفادة من خبراتها وتمويل مشاريع رصد وحماية أوسع.وختم بالقول إن الحلول الممكنة تتوزع بين تشريعية وتنظيمية من خلال تفعيل القوانين والتشديد على الرقابة والعقوبات، وبين بيئية عبر إنشاء المحميات وحماية الموائل الطبيعية، إلى جانب التوعية والتعليم عبر الحملات الإعلامية والمدارس، والمجتمع المدني من خلال المبادرات التطوعية، وكذلك الشراكات الدولية التي يمكن أن تفتح آفاقا واسعة لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي في ليبيا.تأثيرات مناخيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "التوسع العمراني والزراعي على حساب الموائل الطبيعية ومناطق التعشيش، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي وتقلبات الحرارة والجفاف، التي تقلص المسطحات المائية والغطاء النباتي الضروري للتكاثر والتغذية، كما أن غياب المحميات الفعالة وقلة المناطق المحمية المجهزة لمتابعة وحماية الطيور في محطات استراحتها يضاعف من خطورة الوضع".وأوضح الأكاديمي الليبي المتخصص في البيئة أن "الصيد الجائر والإهمال يؤديان إلى تراجع أعداد الطيور والكائنات الأخرى، حيث تتعرض الصقور للاصطياد بغرض التجارة أو الهواية، ما يهدد توازن السلسلة الغذائية باعتبارها كائنات مفترسة تنظم أعداد القوارض والطيور الصغيرة. أما اليمام والطيور الصغيرة فتتعرض بدورها للاصطياد بكثافة، مما يقلل من أعدادها ويؤثر سلبًا على التنوع الوراثي".وشدد على ضرورة سن تشريعات لحماية الأنواع المهددة، ومراقبة الأسواق ومنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، إلى جانب تأسيس محميات طبيعية قادرة على حماية الطيور والكائنات الأخرى.كما دعا إلى إشراك المجتمع المحلي في حملات التوعية والحد من الصيد العشوائي، وتشجيع السياحة البيئية كبديل للأنشطة المدمرة. وأكد أهمية إعداد دراسات ميدانية لرصد التغيرات في أعداد الأنواع، ونشر نتائج علمية تسهم في صياغة سياسات الحماية، إضافة إلى إبراز خطورة الظاهرة عبر البرامج التثقيفية وحملات توعية تستهدف الشباب والصيادين.وأكد على أهمية سن قوانين واضحة تمنع صيد الطيور المهاجرة خلال مواسم الهجرة والتزاوج، وفرض عقوبات على المخالفين، مع إنشاء وتفعيل محميات طبيعية على طول مسارات الهجرة مثل السواحل والواحات، وتوفير حراس مدربين لإدارتها.كما أوصى بضرورة إدخال برامج عن أهمية التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، وتنظيم ورش عمل للمجتمعات المحلية، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة لتبادل البيانات حول مسارات الطيور المهاجرة وتعزيز أساليب الحماية المشتركة.

