أكاديميون ومحللون: التوطين القسري للمهاجرين مرفوض ويهدد استقرار ليبيا

أكاديميون ومحللون: التوطين القسري للمهاجرين مرفوض ويهدد استقرار ليبيا

تعيش ليبيا منذ سنوات تحديات متشابكة تتعلق بملف الهجرة غير النظامية والتوطين القسري للمهاجرين، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية متزايدة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

هذه القضايا لم تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل امتدت لتؤثر على الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث خرجت مظاهرات في عدد من المدن احتجاجًا على السياسات المتبعة بشأن المهاجرين وطريقة تعامل السلطات مع هذا الملف.وبين ضغوط المجتمع الدولي، ومواقف الشارع الليبي، تظل الأسئلة مفتوحة حول مستقبل هذه القضية الحساسة.ملاذ مؤقتقال المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، إن ليبيا محاطة بدول فقيرة تعاني أوضاعًا اقتصادية متدهورة جدًا، لا توفر فرص عمل كافية لشعوبها، بل إن بعضها لا يستطيع تأمين الغذاء لمواطنيه، الأمر الذي يجعل الهجرة غير الشرعية خيارا وحيدا ومتوقعا من هذه الدول.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن ليبيا تُعد أقرب ملاذ آمن لهم، سواء من حيث الغذاء أو العمل أو مقومات الحياة الأساسية، خصوصا إذا ما قورنت بغيرها من دول الجوار العربية.وأشار العبدلي إلى أنه منذ عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي والتشتت في المشهد العام، إضافة إلى وضع أمني هش، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية. وقد استغلت العصابات وشبكات التهريب هذه الظروف لزيادة تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية، ومن ثم تحويلها إلى نقطة عبور نحو أوروبا.وبيّن أن أعداد المهاجرين تتكدس بشكل متزايد داخل ليبيا نتيجة التعاون القائم بين السلطات الليبية وخفر السواحل الأوروبي، حيث تتم إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، رغم أن هدفهم الأساسي ليس البقاء فيها، بل الوصول إلى أوروبا.وتابع العبدلي قائلا: "في الفترة الأخيرة، لم تعد ليبيا مجرد محطة عبور للمهاجرين، بل أصبحت مقصدا لهم، إذ يسعى الكثيرون من مختلف الجنسيات إلى الاستقرار داخل البلاد بحثًا عن فرص عمل وحياة كريمة. غير أن العديد منهم دخلوا بطرق غير قانونية، وبعضهم لا يحمل أوراقا ثبوتية، مما أوجد مشكلة حقيقية بين الليبيين والمهاجرين، تحتاج إلى معالجة جادة من قبل السلطات".وأكد أن السلطات الليبية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية نتيجة ضعف إدارتها للملف، رغم عقدها العديد من الاجتماعات والمؤتمرات مع الأوروبيين. وفي هذا السياق، أشار إلى أن مجلس النواب الليبي أقر قانونا صريحا لمكافحة التوطين، ينص على محاسبة كل من يدعو أو يتورط في محاولات توطين المهاجرين داخل البلاد.وأضاف العبدلي: "يجب التساؤل عن دور الحكومات الليبية في تأمين الحدود، خاصة في ظل وجود مؤشرات على ضغوط دولية واتفاقات غير معلنة، إذ نشهد مكافحة شديدة لأشكال التهريب كافة، باستثناء تهريب البشر، ما يثير علامات استفهام كبيرة".وأوضح أن المظاهرات التي اندلعت مطلع هذا العام مطالبة بطرد المهاجرين جرى امتصاصها مؤقتا، لكن عودة الغضب الشعبي لاحقا تعكس غياب الحلول الجذرية وغياب مكافحة حقيقية للهجرة غير الشرعية.وبيّن أن أبرز أسباب خروج هذه المظاهرات تعود إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الصحي، حيث يُعتقد أن عددًا من المهاجرين مصابون بأمراض خطيرة وأوبئة تهدد المجتمع الليبي، إلى جانب انخراط بعضهم في عصابات إجرامية وضلوع آخرين في أنشطة تهدد الأمن القومي.وأضاف: "رغم محاولات بعض الأصوات السياسية تبرير الأمر باعتباره طبيعيا ويحدث في عدة دول، إلا أن المجتمع الليبي يرفض ذلك رفضا قاطعا. ينبغي أن تعلن السلطات الليبية موقفا واضحا أمام الأوروبيين، وإذا كانت هناك دول حريصة فعلا على المهاجرين، فعليها أن تستقبلهم على أراضيها، أما ليبيا فلا بد أن تطلق حملة لترحيلهم خارج حدودها، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتصاعد المظاهرات بشكل لا يمكن احتواؤه".تهديد خطيرقال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن ليبيا تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، وذلك لكونها البوابة الأبرز بين أفريقيا وأوروبا، مضيفا أن دول الجنوب الليبي نشطت بشكل ملحوظ في ملف الهجرة، وهو أمر ليس بالجديد على المنطقة.وأكد أن الحديث عن "توطين المهاجرين" داخل ليبيا يعد مؤشرا خطيرا ومرفوض من قبل جميع الليبيين، لأن الظروف الراهنة لا تسمح بقبول مثل هذا الطرح الذي يهدد التركيبة الاجتماعية والاستقرار الداخلي.وأضاف أن للهجرة غير الشرعية تداعيات سلبية كبيرة على الوضع في ليبيا، حيث يحمل بعض المهاجرين أمراضا خطيرة، فيما لدى آخرين سجلات جنائية في بلدانهم الأصلية، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات الجريمة داخل ليبيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي.وشدد الشاعري على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكن القبول بأي إملاءات خارجية تتعلق بملف التوطين، لافتًا إلى أن البرلمان الليبي سبق أن أصدر قانونا واضحا يرفض التوطين رفضا باتا. وختم بالقول إن أي نقاشات متعلقة بهذا الملف يجب أن تتم حصريا عبر القنوات التشريعية والمؤسسات الدستورية، بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو تفاهمات حكومية غير معلنة.أمن قوميقال الأكاديمي الليبي راقي المسماري إن الأسباب الرئيسية التي جعلت ليبيا تتحول إلى محطة رئيسية للهجرة غير الشرعية تعود إلى موقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وإحاطتها بالعديد من الدول الحبيسة من الجنوب، إضافة إلى طول حدودها الجنوبية والبيئة الأمنية الهشة التي تعيشها البلاد، على عكس الجزائر التي تفرض سيطرة كاملة تقريبًا على حدودها.وأوضح المسماري في حديثه لـ"سبوتنيك" أن معظم المهاجرين يتجهون إلى مناطق الغرب الليبي، حيث ينشط مهربو البشر الذين يرتكبون جرائم دولية ضد الإنسانية، عبر دفع المهاجرين إلى ركوب قوارب بدائية تفتقر لأبسط معايير السلامة، مما يعرّض حياتهم لخطر الغرق في البحر المتوسط، وهو ما حدث ويحدث بشكل متكرر. كما أن هؤلاء المهربين ينتهكون القوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بالسفر والهجرة المنظمة عبر المنافذ الرسمية.وانتقد المسماري طريقة تعامل السلطات الليبية مع الملف منذ 2011، مشيرا إلى أن أحداث تلك المرحلة انعكست سلبا على الأمن الداخلي، إذ ركزت الحكومات المتعاقبة على نهب الميزانيات ودعم الميليشيات بدلا من بناء مؤسسات حقيقية للجيش والشرطة.وأكد أن انطلاق "عملية الكرامة" كان بمثابة ولادة لجيش من رحم المعاناة، استطاع تحقيق قدر من السيطرة على الحدود، لكن بعد أن تسلل ملايين المهاجرين إلى الداخل، الأمر الذي أرهق الدولة اقتصاديا وأمنيا وديموغرافيا.كما لفت إلى أن الحرب الداخلية في السودان أجبرت آلاف النازحين على التوجه شمالًا نحو الحدود الليبية، حيث تقوم القوات المسلحة الليبية بإيوائهم وتوفير المأوى والغذاء والدواء رغم شح الإمكانيات وتعثر إقرار الميزانية الوطنية بسبب تحكم حكومة طرابلس في الموارد المالية، واستخدامها ورقة المال كورقة ابتزاز سياسي تجاه سلطات الشرق والجنوب.وأشار المسماري إلى أن المظاهرات الشعبية الأخيرة تعكس تخوفات الليبيين من فرض توطين المهاجرين داخل البلاد، خصوصًا في ظل الانفلات الأمني غرب ليبيا وانتشار السلاح الذي قد يصل إلى أيدي بعض المهاجرين عبر الميليشيات التي تستغلهم في النزاعات، ما يشكل تهديدا إضافيا للأمن القومي.وبيّن أن علاقات ليبيا مع أوروبا ازدادت تعقيدًا بسبب مقترحات التوطين، إلى جانب التقارير الدولية السلبية التي توثق انتهاكات جسيمة مثل الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، والعنف الجسدي والنفسي، بل واتهامات وصلت إلى حد الإشارة لتجارة الأعضاء، وهو ما أضر بسمعة ليبيا على المستوى الدولي.

