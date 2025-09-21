عربي
الخارجية الإسرائيلية: الاعتراف بدولة فلسطين هو "مكافأة لحماس على القيام بمذبحة 7 أكتوبر"
مسؤول اقتصادي عربي: القمة العربية – الروسية المرتقبة تشكل محطة تاريخية بالغة الأهمية
مسؤول اقتصادي عربي: القمة العربية – الروسية المرتقبة تشكل محطة تاريخية بالغة الأهمية
صرح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بأن التعاون بين روسيا والدول العربية في مجالات الأمن الغذائي والدوائي يعد ركيزة أساسية يمكن أن تؤدي...
وأضاف الجغبير أن "غرفة صناعة الأردن ترى أن القمة العربية – الروسية المرتقبة تشكل محطة تاريخية، كونها الأولى من نوعها، التي تُعقد في موسكو على هذا المستوى بين القيادة الروسية ومجمل الدول العربية".وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "القمة تمثل منصة حوار استراتيجي شامل، لا يقتصر على الملفات السياسية، بل يمتد ليشمل قضايا الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي، فضلًا عن أن توقيتها يمنحها بُعدًا استثنائيًا، نظرًا للتحولات العميقة في النظام الدولي، وهو ما يتيح للعالم العربي فرصة لإعادة التموضع كشريك أساسي في صياغة العلاقات الدولية، وبناء شبكة مصالح متوازنة مع القوى الكبرى، بما يخدم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة".وحول دور الدول العربية في دعم مسار تعدد القطبية على المستوى الاقتصادي، قال الجغبير: "تؤكد غرفة صناعة الأردن أن المنطقة العربية تمثل مركز ثقل اقتصادي عالمي بما تمتلكه من موارد طاقة تشكل أساس الصناعة العالمية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأسواق استهلاكية ضخمة تتجاوز 400 مليون نسمة".وبشأن أهمية مشاركة جميع الدول العربية في القمة المرتقبة أوضح الجغيبر: "تشدد غرفة صناعة الأردن على أن المشاركة العربية الشاملة في هذه القمة أمر في غاية الأهمية، حيث لا ينبغي أن يكون اللقاء على شكل تفاهمات ثنائية منفردة بين روسيا وكل دولة، بل فرصة لبناء موقف عربي موحّد يُعبر عن مصالح جماعية، وعندما تحضر كافة الدول العربية تحت سقف واحد في موسكو، فإن الرسالة الموجهة للعالم هي أن العرب قادرون على التحرك بكتلة واحدة، وهو ما يعزز مكانتهم التفاوضية والسياسية والاقتصادية".واستطرد: "كما أن المشاركة الكاملة تتيح إطلاق مشاريع تكاملية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي، بحيث تكتسب الشراكة العربية – الروسية طابعًا إقليميًا يخدم الجميع ويعزز التكامل الاقتصادي العربي".وحول الأبعاد الاقتصادية من المشاركة عربيا في القمة، قال الجغبير:وختم: "إضافة إلى ذلك، فإن البحث في آليات تسوية التبادلات التجارية بالعملات الوطنية أو بعملات بديلة يشكل بعدًا مهمًا، لأنه يقلل من كلفة التبادل التجاري ويمنح الدول العربية مرونة مالية أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية".وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، أنه من المقرر عقد قمة روسية - عربية في موسكو، في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.
مسؤول اقتصادي عربي: القمة العربية – الروسية المرتقبة تشكل محطة تاريخية بالغة الأهمية

© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
صرح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بأن التعاون بين روسيا والدول العربية في مجالات الأمن الغذائي والدوائي يعد ركيزة أساسية يمكن أن تؤدي إلى إقامة مشاريع استراتيجية تعزز الاكتفاء الذاتي وتدعم استقرار الاقتصادات العربية على المدى الطويل.
وأضاف الجغبير أن "غرفة صناعة الأردن ترى أن القمة العربية – الروسية المرتقبة تشكل محطة تاريخية، كونها الأولى من نوعها، التي تُعقد في موسكو على هذا المستوى بين القيادة الروسية ومجمل الدول العربية".
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "القمة تمثل منصة حوار استراتيجي شامل، لا يقتصر على الملفات السياسية، بل يمتد ليشمل قضايا الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي، فضلًا عن أن توقيتها يمنحها بُعدًا استثنائيًا، نظرًا للتحولات العميقة في النظام الدولي، وهو ما يتيح للعالم العربي فرصة لإعادة التموضع كشريك أساسي في صياغة العلاقات الدولية، وبناء شبكة مصالح متوازنة مع القوى الكبرى، بما يخدم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة".
وحول دور الدول العربية في دعم مسار تعدد القطبية على المستوى الاقتصادي، قال الجغبير: "تؤكد غرفة صناعة الأردن أن المنطقة العربية تمثل مركز ثقل اقتصادي عالمي بما تمتلكه من موارد طاقة تشكل أساس الصناعة العالمية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأسواق استهلاكية ضخمة تتجاوز 400 مليون نسمة".

وتابع: "هذه المقومات، إذا ما استُثمرت عبر شراكات ذكية مع قوى كبرى مثل روسيا، فإنها تمكّن العرب من أن يكونوا فاعلين رئيسيين في مسار تعدد الأقطاب الاقتصادية، كما أن التوجه العربي نحو تنويع الشراكات، بعيدًا عن الارتهان لقطب واحد، يعزز استقلالية القرار الاقتصادي، ويزيد من القدرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية".

وبشأن أهمية مشاركة جميع الدول العربية في القمة المرتقبة أوضح الجغيبر: "تشدد غرفة صناعة الأردن على أن المشاركة العربية الشاملة في هذه القمة أمر في غاية الأهمية، حيث لا ينبغي أن يكون اللقاء على شكل تفاهمات ثنائية منفردة بين روسيا وكل دولة، بل فرصة لبناء موقف عربي موحّد يُعبر عن مصالح جماعية، وعندما تحضر كافة الدول العربية تحت سقف واحد في موسكو، فإن الرسالة الموجهة للعالم هي أن العرب قادرون على التحرك بكتلة واحدة، وهو ما يعزز مكانتهم التفاوضية والسياسية والاقتصادية".
واستطرد: "كما أن المشاركة الكاملة تتيح إطلاق مشاريع تكاملية كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي، بحيث تكتسب الشراكة العربية – الروسية طابعًا إقليميًا يخدم الجميع ويعزز التكامل الاقتصادي العربي".
وحول الأبعاد الاقتصادية من المشاركة عربيا في القمة، قال الجغبير:
ترى غرفة صناعة الأردن أن الأبعاد الاقتصادية لهذه القمة واسعة ومتعددة، فهي تتيح للدول العربية فرصة توسيع استثماراتها في السوق الروسية، وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة، مع إمكانية فتح قنوات لتسويق المنتجات العربية في السوق الروسية الواعدة، كما يمكن للقمة أن تكون منصة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات التحويلية والدوائية، بما يسهم في بناء اقتصادات عربية قائمة على المعرفة.
وختم: "إضافة إلى ذلك، فإن البحث في آليات تسوية التبادلات التجارية بالعملات الوطنية أو بعملات بديلة يشكل بعدًا مهمًا، لأنه يقلل من كلفة التبادل التجاري ويمنح الدول العربية مرونة مالية أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية".

وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، أنه من المقرر عقد قمة روسية - عربية في موسكو، في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.
