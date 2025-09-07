رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان: تطور نوعي في العلاقات الأردنية ـ الروسية يعزز الاستثمار والتجارة

https://sarabic.ae/20250907/رئيس-غرفتي-صناعة-الأردن-وعمان-لـسبوتنيك-الصناعة-هوية-وطنية-والتكامل-العربي-ضرورة-لمواجهة-التحديات-1104588850.html

بداية لو حدثتنا عن مشاركتكم في الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية، كيف تقيمون هذا الحدث؟الحقيقة أن هذا المعرض يمثل منصة مهمة ليس فقط للقارة الأفريقية، بل للدول العربية أيضا، خاصة عبر بوابة الجزائر الشقيقة، المعرض ناجح بكل المقاييس، فقد شاركت فيه شركات عربية وأفريقية متقدمة ومتطورة، وهذه المشاركة تؤكد أن السوق الأفريقية سوق واعدة، بينما باقي الأسواق العالمية أصبحت مشبعة والتنافس فيها أصعب بكثير، لذلك من المهم أن نوجّه بوصلتنا نحو تعزيز التجارة العربية البينية أولا، ثم التوسع نحو أفريقيا.لكن التجارة البينية العربية ما زالت ضعيفة، فما أبرز التحديات التي تعيقها؟للأسف التجارة العربية – العربية لا تتجاوز 14%، وهو رقم متواضع ومخجل مقارنة بالإمكانات، وهناك عراقيل إدارية تفرضها بعض الحكومات رغم غياب الرسوم الجمركية، والمطلوب التزام الدول العربية بميثاق الجامعة العربية وتسهيل انسياب السلع. كما أن غياب اتحادات صناعية فاعلة في بعض الدول يقلل من فرص التكامل، لذا نحن بحاجة إلى اتحاد صناعات عربي قوي يضع استراتيجيات مشتركة، فالصناعة هي هوية الأوطان ومحرك التنمية، بينما التجارة وحدها لا توطن الإنتاج، ولا توفر فرص العمل.إذا أنتم ترون أن الصناعة هي الأساس للتنمية الاقتصادية؟بالتأكيد، الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهي التي تخلق فرص العمل وتدر العملة الصعبة، خذ مثال الأردن: كل منشأة صناعية تشغل في المتوسط 13 عاملا، بينما باقي القطاعات لا توظف أكثر من 2 أو 3، الدول التي تقدمت في العالم مثل ألمانيا واليابان لم تعتمد على النفط أو الغاز، بل على الصناعة، والأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن الدول الصناعية هي الأكثر صمودا، لذلك أؤكد أن الصناعة ليست خيارا، بل ضرورة وجودية للأمة العربية.برأيك، أين يكمن الخلل؟ في الحكومات أم في القطاع الخاص؟الخلل في الأساس عند بعض الحكومات العربية التي لا تزال تنظر للأمور بأنانية وبقصر نظر، القطاع الخاص جاهز للتعاون والانفتاح، لكنه لا يضع القوانين ولا الأنظمة، وهناك دول عربية تفرض عوائق إدارية تحد من التبادل التجاري، وإذا توحدت التشريعات والمواصفات والمقاييس، فسنسهّل حركة السلع، كما أن التكامل بين الدول العربية الغنية بالموارد وتلك التي تملك الكفاءات البشرية سيحقق مبدأ "رابح – رابح".تحدثتم عن التوازن العالمي وتعدد الأقطاب، ما موقع الدول العربية في المشهد الدولي الجديد؟نحن أمام إعادة هيكلة للنظام الدولي، والاقتصاد أصبح الحاكم الفعلي للمشهد السياسي، الدول العربية مطالبة بأن تكون حاضرة بقوة، وأن تنوّع علاقاتها مع جميع الأطراف: أمريكا، وأوروبا، وروسيا، والصين، ولا يجوز الارتهان لطرف واحد، وفي الماضي كان هناك توازن بوجود الاتحاد السوفيتي، أما اليوم فترك الساحة لقطب واحد سبب اختلالات كثيرة، والمطلوب هو أن نعيد إحياء روح حركة عدم الانحياز لكن بصيغة اقتصادية وسياسية جديدة، قائمة على التوازن وتعدد الشراكات.وكيف ترون مستقبل العلاقات الأردنية – الروسية في هذا السياق؟العلاقة بين الأردن وروسيا تاريخيا جيدة، ومؤخرا شهدت دفعة قوية، وإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين هو مثال واضح على ذلك، فهو يسهل حركة رجال الأعمال والسياحة ويعزز التجارة والصناعة، وروسيا تملك تكنولوجيا متقدمة يمكن أن نستفيد منها، والأردن يمتلك موقعا استراتيجيا وموارد مهمة. نأمل أن يتعمم هذا النموذج ليشمل باقي الدول العربية.هل ترون أن هناك فرصة حقيقية للتكامل الاقتصادي العربي؟نعم، الفرصة قائمة دائما، الدول العربية تمتلك كل مقومات التكامل: النفط والغاز في بعض الدول، الفوسفات والبوتاس في الأردن، الكفاءات البشرية في أخرى. لدينا كل شيء لكن ينقصنا الإرادة السياسية، إذا توحد السوق العربية، يمكننا أن نبني صناعة قوية ونحقق استقلالية اقتصادية بعيدا عن التبعية للغرب، والتكنولوجيا اليوم متاحة للجميع، وليست حكرا على أحد، لكنها تحتاج إلى سوق متسعة وإرادة صلبة.كلمة أخيرة لمتابعي "سبوتنيك"؟أود أن أشكر وكالة "سبوتنيك" على إتاحة هذه الفرصة، ورسالتي هي أن الصناعة هي الطريق نحو السيادة الاقتصادية، وأن الوحدة الاقتصادية العربية لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، إن شعوبنا العربية متوحدة بطبيعتها، والمطلوب أن تلتحق بها الحكومات.أجرى الحوار: محمد حميدة

