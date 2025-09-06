عربي
القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 160 مسيرة أوكرانية- الدفاع الروسية
وزيرة الصناعة التونسية: نسعى لبناء أفريقيا صناعية ذات سيادة
وزيرة الصناعة التونسية: نسعى لبناء أفريقيا صناعية ذات سيادة
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت، في كلمتها خلال الجلسة الوزارية، إن مشاركة تونس في هذه الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية،...
وأضافت، في تصريح سجلته وكالة "سبوتنيك"، "إن تواجدنا اليوم هو أكثر من مجرد رمز، فهو يجسد إرادتنا المشتركة لبناء أفريقيا صناعية، متصلة، وذات سيادة، قادرة على تصميم وإنتاج حلولها الخاصة للتنقل". وأشادت بالجهود المبذولة من قبل وزير الصناعة والصيدلانية الجزائري ومنظمي الحدث.وأوضحت الوزيرة أن تونس تشارك في هذه الدورة بجناح وطني يضم 84 شركة مصدرة، تمثل مختلف القطاعات، حيث تحتل صناعة السيارات مكانة مركزية بطموح واضح لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكات والترويج للخبرة التونسية في مجال المكونات والمعدات والخدمات المتعلقة بالتنقل. وتابعت قائلة إن تونس نجحت منذ الثمانينيات في تطوير نسيج صناعي متخصص في مكونات السيارات، يضم أكثر من 300 شركة، 50% منها بشراكة أجنبية وأكثر من 80% منها مصدرة بالكامل، مما يجعلها أحد رواد هذا المجال في أفريقيا، حيث تساهم بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 120,000 فرصة عمل. وأكدت أن تونس تنخرط بحزم في التحول نحو المركبات الكهربائية، بفضل الحوافز التي وضعتها المؤسسات الوطنية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية، ويجري حالياً تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات شحن في المدن الكبرى، مشيرة إلى أن هذه السياسة الصناعية ترتكز على تطوير بنية تحتية تكنولوجية مطابقة للمعايير الدولية، وتعزيز الأقطاب التكنولوجية ومراكز التكوين ومختبرات البحث.واختتمت الوزير التونسية بالتأكيد على أن بلادها لديها إيمان راسخ بأن مستقبل صناعة السيارات الأفريقية يكمن في التكامل الإقليمي وتثمين المواهب الأفريقية، وتابعت "نحن هنا لبناء جسور صناعية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق سلاسل قيمة قارية. فليكن هذا المنتدى نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة وحلول أفريقية للتحديات الأفريقية، من أجل مستقبل مشترك نبنيه معا".
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت، في كلمتها خلال الجلسة الوزارية، إن مشاركة تونس في هذه الدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، وفي هذا المنتدى الأفريقي للسيارات الذي يُعقد هنا في الجزائر، المدينة الشقيقة يمثل أهميةكبيرة.
وأضافت، في تصريح سجلته وكالة "سبوتنيك"، "إن تواجدنا اليوم هو أكثر من مجرد رمز، فهو يجسد إرادتنا المشتركة لبناء أفريقيا صناعية، متصلة، وذات سيادة، قادرة على تصميم وإنتاج حلولها الخاصة للتنقل". وأشادت بالجهود المبذولة من قبل وزير الصناعة والصيدلانية الجزائري ومنظمي الحدث.
وأوضحت الوزيرة أن تونس تشارك في هذه الدورة بجناح وطني يضم 84 شركة مصدرة، تمثل مختلف القطاعات، حيث تحتل صناعة السيارات مكانة مركزية بطموح واضح لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكات والترويج للخبرة التونسية في مجال المكونات والمعدات والخدمات المتعلقة بالتنقل.
وتابعت قائلة إن تونس نجحت منذ الثمانينيات في تطوير نسيج صناعي متخصص في مكونات السيارات، يضم أكثر من 300 شركة، 50% منها بشراكة أجنبية وأكثر من 80% منها مصدرة بالكامل، مما يجعلها أحد رواد هذا المجال في أفريقيا، حيث تساهم بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 120,000 فرصة عمل.
وأكدت أن تونس تنخرط بحزم في التحول نحو المركبات الكهربائية، بفضل الحوافز التي وضعتها المؤسسات الوطنية، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية، ويجري حالياً تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات شحن في المدن الكبرى، مشيرة إلى أن هذه السياسة الصناعية ترتكز على تطوير بنية تحتية تكنولوجية مطابقة للمعايير الدولية، وتعزيز الأقطاب التكنولوجية ومراكز التكوين ومختبرات البحث.
واختتمت الوزير التونسية بالتأكيد على أن بلادها لديها إيمان راسخ بأن مستقبل صناعة السيارات الأفريقية يكمن في التكامل الإقليمي وتثمين المواهب الأفريقية، وتابعت "نحن هنا لبناء جسور صناعية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق سلاسل قيمة قارية. فليكن هذا المنتدى نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة وحلول أفريقية للتحديات الأفريقية، من أجل مستقبل مشترك نبنيه معا".
