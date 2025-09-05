https://sarabic.ae/20250905/وزيرة-التجارة-الموريتانيةمنطقة-التجارة-الحرة-القارية-الأفريقية-مصير-مشترك-يعزز-التلاحم-الأفريقي-1104552392.html

وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي

وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي

قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه، أن موريتانيا لا تنظر إلى هذا المشروع كمجرد إطار تجاري، بل هو رؤية...

وأضافت في كلمتها خلال جلسة وزارية حضرتها "سبوتنيك"، بمعرض التجارة البينية بالجزائر، أن موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قدمت تجربة رائدة تعكس التزامها الراسخ بتحويل هذه الاتفاقية من نصوص إلى إنجازات ملموسة، تقوم على ركائز أساسية تتمثل في اقتصاد صاعد وصامد، وانفتاح على الأسواق الأفريقية، ورأس مال بشري قوي، لا سيما فئة الشباب، بالإضافة إلى الاندماج الاجتماعي.وأشارت الوزيرة إلى أن موريتانيا اقترحت إنشاء شباك للتجارة الخارجية موحد على المستوى الأفريقي، يكون عبارة عن منصة تجمع جميع الشبابيك الموحدة الموجودة على مستوى الدول الأفريقية، لافتةً إلى أن موريتانيا قامت عام 2021 بإطلاق نظام معلوماتي يسمى "ريكس"، يقوم برقمنة جميع إجراءات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%، كما تم رقمنة جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير على مستوى القطاعات العمومية المعنية، كوزارتي الصيد والزراعة، بالإضافة إلى إنشاء نظام جمركي يخفض زمن التخليص الجمركي من سبعة أيام إلى 24 ساعة.وختمت حديثها باستعراض المقدرات القطاعية ذات الميزة التنافسية التي تزخر بها موريتانيا، ومنها الزراعة والأمن الغذائي، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، التعدين والطاقة، والمقدرات السياحية الكبيرة، مؤكدة على التزام موريتانيا وإيمانها بهذا المشروع الاستراتيجي الكبير.

