وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/وزيرة-التجارة-الموريتانيةمنطقة-التجارة-الحرة-القارية-الأفريقية-مصير-مشترك-يعزز-التلاحم-الأفريقي-1104552392.html
وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي
وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه، أن موريتانيا لا تنظر إلى هذا المشروع كمجرد إطار تجاري، بل هو رؤية... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T18:13+0000
2025-09-05T18:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104552074_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1efcc5726df85131c35be052d325044d.jpg
وأضافت في كلمتها خلال جلسة وزارية حضرتها "سبوتنيك"، بمعرض التجارة البينية بالجزائر، أن موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قدمت تجربة رائدة تعكس التزامها الراسخ بتحويل هذه الاتفاقية من نصوص إلى إنجازات ملموسة، تقوم على ركائز أساسية تتمثل في اقتصاد صاعد وصامد، وانفتاح على الأسواق الأفريقية، ورأس مال بشري قوي، لا سيما فئة الشباب، بالإضافة إلى الاندماج الاجتماعي.وأشارت الوزيرة إلى أن موريتانيا اقترحت إنشاء شباك للتجارة الخارجية موحد على المستوى الأفريقي، يكون عبارة عن منصة تجمع جميع الشبابيك الموحدة الموجودة على مستوى الدول الأفريقية، لافتةً إلى أن موريتانيا قامت عام 2021 بإطلاق نظام معلوماتي يسمى "ريكس"، يقوم برقمنة جميع إجراءات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%، كما تم رقمنة جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير على مستوى القطاعات العمومية المعنية، كوزارتي الصيد والزراعة، بالإضافة إلى إنشاء نظام جمركي يخفض زمن التخليص الجمركي من سبعة أيام إلى 24 ساعة.وختمت حديثها باستعراض المقدرات القطاعية ذات الميزة التنافسية التي تزخر بها موريتانيا، ومنها الزراعة والأمن الغذائي، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، التعدين والطاقة، والمقدرات السياحية الكبيرة، مؤكدة على التزام موريتانيا وإيمانها بهذا المشروع الاستراتيجي الكبير.
https://sarabic.ae/20250905/فنان-تونسي-في-أسطول-الصمود-العالمي-المتجه-إلى-غزة-تهديدات-إسرائيل-لن-تخيفنا-1104529159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104552074_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1a175bec07e5c8679e6981df7291f93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

وزيرة التجارة الموريتانية: منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي

18:13 GMT 05.09.2025
© Sputnikوزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه
وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه، أن موريتانيا لا تنظر إلى هذا المشروع كمجرد إطار تجاري، بل هو رؤية استراتيجية لتنمية قارتنا الأفريقية وتوحيد أسواقها وتعزيز استقلالها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة وزارية حضرتها "سبوتنيك"، بمعرض التجارة البينية بالجزائر، أن موريتانيا، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قدمت تجربة رائدة تعكس التزامها الراسخ بتحويل هذه الاتفاقية من نصوص إلى إنجازات ملموسة، تقوم على ركائز أساسية تتمثل في اقتصاد صاعد وصامد، وانفتاح على الأسواق الأفريقية، ورأس مال بشري قوي، لا سيما فئة الشباب، بالإضافة إلى الاندماج الاجتماعي.
وتابعت قائلة، إنه في إطار تسهيل التجارة البينية، وقعت موريتانيا على الاتفاقية المتعلقة بتسهيل التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وقامت باتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال، منها العمل على إنشاء برنامج سيسمح بتبسيط وتسريع جميع العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، لا سيما مع البلدان الأفريقية، من خلال شباك موحد للتجارة الخارجية يتيح رقمنة جميع إجراءات الاستيراد والتصدير.
الفنان التونسي منير الطرودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
فنان تونسي في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة: تهديدات إسرائيل لن تخيفنا
09:40 GMT
وأشارت الوزيرة إلى أن موريتانيا اقترحت إنشاء شباك للتجارة الخارجية موحد على المستوى الأفريقي، يكون عبارة عن منصة تجمع جميع الشبابيك الموحدة الموجودة على مستوى الدول الأفريقية، لافتةً إلى أن موريتانيا قامت عام 2021 بإطلاق نظام معلوماتي يسمى "ريكس"، يقوم برقمنة جميع إجراءات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 100%، كما تم رقمنة جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير على مستوى القطاعات العمومية المعنية، كوزارتي الصيد والزراعة، بالإضافة إلى إنشاء نظام جمركي يخفض زمن التخليص الجمركي من سبعة أيام إلى 24 ساعة.
وأكدت أن موريتانيا ترى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ليست مشروعا استراتيجياً اقتصاديا بحتا، بل مصير مشترك يعزز التلاحم الأفريقي، وأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة.
وختمت حديثها باستعراض المقدرات القطاعية ذات الميزة التنافسية التي تزخر بها موريتانيا، ومنها الزراعة والأمن الغذائي، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، التعدين والطاقة، والمقدرات السياحية الكبيرة، مؤكدة على التزام موريتانيا وإيمانها بهذا المشروع الاستراتيجي الكبير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала