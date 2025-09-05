عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
أمساليوم
بث مباشر
وزير الصناعة الجزائري: صناعة المركبات خيار استراتيجي ومحرك للتكامل الأفريقي
وزير الصناعة الجزائري: صناعة المركبات خيار استراتيجي ومحرك للتكامل الأفريقي
سبوتنيك عربي
قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الجمعة، في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن "تنظيم هذا...
وأضاف في لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "هذا المجال واعد لبناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على المنفعة المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة".وأوضح أن "الجزائر عرفت في فترة ماضية محاولات متعددة لإقامة صناعة مركبات، لكنها بقيت حبيسة أنماط تركيب محدودة القيمة المضافة".وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، عن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتجسيد هذه الرؤية، ومنها بعث الشبكة الوطنية لصناعة قطع الغيار، وهي آلية تهدف إلى هيكلة النسيج الصناعي الوطني، وإطلاق الشبكة الوطنية للمراقبة والاعتماد لضمان احترام المعايير الدولية للجودة والسلامة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الخبراء في مجال صناعة المركبات وقطع الغيار لتقديم التوصيات حول أفضل الخيارات الصناعية.وتابع بقوله: "إن الجزائر، بموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أفريقيا وأوروبا، وبما تملكه من بنية تحتية حديثة، مؤهلة لأن تكون منصة إقليمية للتصنيع والتوزيع، وفضاء للاندماج الصناعي، وجسرا للتعاون الأفريقي - الأفريقي".
https://sarabic.ae/20250905/وزير-الأشغال-العمومية-الجزائري-الجزائر-مستعدة-لوضع-خبرتها-في-خدمة-البنية-التحتية-الأفريقية-1104555715.html
https://sarabic.ae/20250905/وزيرة-التجارة-والسياحة-الموريتانية-الشراكة-الأفريقية-خيار-استراتيجي-لبلادنا-1104554762.html
الجزائر
وزير الصناعة الجزائري: صناعة المركبات خيار استراتيجي ومحرك للتكامل الأفريقي

19:35 GMT 05.09.2025
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، خلال كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، الجزائر، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، خلال كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، الجزائر، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
حصري
قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الجمعة، في كلمته خلال الجلسة الوزارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن "تنظيم هذا الحدث في الجزائر ليس مجرد مكسب ظرفي، بل هو خيار استراتيجي يعكس الإرادة الثابتة لبلادنا في جعل الصناعة، وخاصة صناعة المركبات، رافعة للتنويع الاقتصادي ومحركاً أساسياً للتكامل الأفريقي".
وأضاف في لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "هذا المجال واعد لبناء شراكات إقليمية ودولية تقوم على المنفعة المشتركة ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة".
وأوضح أن "الجزائر عرفت في فترة ماضية محاولات متعددة لإقامة صناعة مركبات، لكنها بقيت حبيسة أنماط تركيب محدودة القيمة المضافة".
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر
وزير الأشغال العمومية الجزائري: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها في خدمة البنية التحتية الأفريقية
19:14 GMT
وتابع قائلا: "واليوم، وبفضل الرؤية الجديدة التي اعتمدناها بناء على توجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصبح هدفنا واضحا، وهو بناء صناعة حقيقية للمركبات قائمة على تكامل سلاسل القيمة عبر تطوير قاعدة قوية لصناعة قطع الغيار، وتنويع الشركاء الصناعيين، وتأهيل الموردين المحليين، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور محوري".
وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، الدكتور وسيم قويدري، عن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتجسيد هذه الرؤية، ومنها بعث الشبكة الوطنية لصناعة قطع الغيار، وهي آلية تهدف إلى هيكلة النسيج الصناعي الوطني، وإطلاق الشبكة الوطنية للمراقبة والاعتماد لضمان احترام المعايير الدولية للجودة والسلامة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الخبراء في مجال صناعة المركبات وقطع الغيار لتقديم التوصيات حول أفضل الخيارات الصناعية.
وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمد ناه
وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية: الشراكة الأفريقية خيار استراتيجي لبلادنا
19:00 GMT
واعتبر قويدري أن "صناعة المركبات ليست مجرد قطاع اقتصادي محلي، بل هي قاطرة للتكامل الأفريقي، فقارتنا التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة بحاجة إلى صناعات سيارات متطورة ومستدامة ومتكيفة مع خصوصياتها".
وتابع بقوله: "إن الجزائر، بموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أفريقيا وأوروبا، وبما تملكه من بنية تحتية حديثة، مؤهلة لأن تكون منصة إقليمية للتصنيع والتوزيع، وفضاء للاندماج الصناعي، وجسرا للتعاون الأفريقي - الأفريقي".
