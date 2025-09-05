https://sarabic.ae/20250905/وزير-الأشغال-العمومية-الجزائري-الجزائر-مستعدة-لوضع-خبرتها-في-خدمة-البنية-التحتية-الأفريقية-1104555715.html
وزير الأشغال العمومية الجزائري: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها في خدمة البنية التحتية الأفريقية
19:14 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 19:48 GMT 05.09.2025)
قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، اليوم الجمعة، إن القارة الأفريقية تعاني من نقص كبير في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن الجزائر طورت قدرات واسعة في هذا المجال، وهي مستعدة لتقاسم خبرتها مع الدول الأفريقية ودعم مشاريعها التنموية.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" بمعرض التجارة البينية بالجزائر، أن "الجزائر أنجزت مشاريع استراتيجية كبرى، في مقدمتها الطريق العابر للصحراء الذي يربط العاصمة الجزائرية بمدينة لاغوس النيجيرية على مسافة 2400 كيلومتر داخل الأراضي الجزائرية"، مشيرا إلى أن نسبة إنجازه بلغت 99%.
وأضاف رخروخ أن الشبكة الكاملة للطريق، الممتدة على نحو 10 آلاف كيلومتر، وصلت نسبة إنجازها إلى 80%.
كما كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، عن إطلاق مشروع السكك الحديدية لربط العاصمة الجزائرية بالحدود الجنوبية مرورا بالنيجر ومالي، موضحا أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في ربط أفريقيا عبر شبكة حديثة للنقل بالقطارات، بما يعزز التجارة ويطور حركة البضائع والأشخاص داخل القارة.
وأكد الوزير في ختام حديثه أن الجزائر "ترى في هذه المشاريع رافعة حقيقية للنهوض بالبنية التحتية الأفريقية، وتضع خبرتها في خدمة الدول الشقيقة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي".