وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية: الشراكة الأفريقية خيار استراتيجي لبلادنا
وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية: الشراكة الأفريقية خيار استراتيجي لبلادنا
أكدت وزيرة التجارة الموريتانية، زينب بنت أحمد ناه، اليوم الجمعة، أن مشاركة بلادها في الدورة الرابعة للمعرض البيني للتجارة الأفريقية جاءت واسعة وفاعلة.
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن الجناح الموريتاني في المعرض ضم أكثر من 10 مؤسسات وشركات وطنية تحت شعار "صناعات موريتانية – وكالة الاستثمار"، من بينها الشركة الوطنية لتسويق الأسماك والشركة الوطنية للمعادن، إضافة إلى عدد من الصناعيين الجدد.وبيّنت أن "موريتانيا تنظر إلى هذا المعرض كمنصة مهمة لتوطيد الشراكات الإفريقية البينية"، مؤكدة أن "التوجه نحو الشراكة الأفريقية خيار استراتيجي راسخ لموريتانيا، وهو الطريق الأمثل لمستقبل التعاون الاقتصادي بين دول القارة".وحول العلاقات الاقتصادية مع روسيا، أشارت وزيرة التجارة المورتانية، زينب بنت أحمد ناه، إلى أن "التعاون بين نواكشوط وموسكو يمتد لسنوات طويلة ويشهد تطورا ملحوظا"، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين "جيدة ومتينة"، وأن هناك إرادة مشتركة لتعزيزها في مختلف المجالات.
19:00 GMT 05.09.2025
