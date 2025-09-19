https://sarabic.ae/20250919/السفير-العماني-القمة-العربية-الروسية-تعكس-التوجه-نحو-عالم-متعدد-الأقطاب-وكسر-الاستقطاب-الدولي-1105047157.html

سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب

سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب

قال سفير سلطنة عمان في مصر، عبد الله الرحبي، اليوم الجمعة: إن "مشاركة السلطنة في القمة العربية – الروسية تأتي في إطار سياستها الخارجية المتزنة، والمبنية على... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية الشراكات الدولية المتوازنة، وبدور الحوار في بناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب". وأوضح أن "التعددية القطبية تتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يتوافق تمامًا مع نهج سلطنة عمان". وأشار إلى أن "مشاركة كافة الدول العربية في هذه القمة تمثل رسالة وحدة وتنسيق في الموقف العربي، وتعزز من قدرة الدول العربية على التفاوض المشترك وبناء مصالح متبادلة، سواء مع روسيا أو مع أي طرف دولي آخر، فالتعاون الجماعي يعزز من الوزن السياسي والاقتصادي العربي في النظام الدولي الجديد". وشدد السفير الرحبي على "البُعد السياسي الهام للقمة، لا سيما في ما يتعلق بدعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تراها سلطنة عمان قضية مركزية يجب أن تظل أولوية في أي تحرك عربي مشترك"، معربا عن أمله في أن "تواصل روسيا دعمها المعلن للحقوق الفلسطينية العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية". واستطرد بقوله: إن "سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه القمة داعمة لمسارات التعاون البناء، وأن تفتح آفاقًا جديدة في العلاقات العربية – الروسية بما يخدم السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم". وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين. ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

