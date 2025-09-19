عربي
سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب
سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
قال سفير سلطنة عمان في مصر، عبد الله الرحبي، اليوم الجمعة: إن "مشاركة السلطنة في القمة العربية – الروسية تأتي في إطار سياستها الخارجية المتزنة، والمبنية على... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T19:20+0000
2025-09-19T19:34+0000
حصري
روسيا
سلطنة عمان
العالم العربي
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية الشراكات الدولية المتوازنة، وبدور الحوار في بناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب". وأوضح أن "التعددية القطبية تتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يتوافق تمامًا مع نهج سلطنة عمان". وأشار إلى أن "مشاركة كافة الدول العربية في هذه القمة تمثل رسالة وحدة وتنسيق في الموقف العربي، وتعزز من قدرة الدول العربية على التفاوض المشترك وبناء مصالح متبادلة، سواء مع روسيا أو مع أي طرف دولي آخر، فالتعاون الجماعي يعزز من الوزن السياسي والاقتصادي العربي في النظام الدولي الجديد". وشدد السفير الرحبي على "البُعد السياسي الهام للقمة، لا سيما في ما يتعلق بدعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تراها سلطنة عمان قضية مركزية يجب أن تظل أولوية في أي تحرك عربي مشترك"، معربا عن أمله في أن "تواصل روسيا دعمها المعلن للحقوق الفلسطينية العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية". واستطرد بقوله: إن "سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه القمة داعمة لمسارات التعاون البناء، وأن تفتح آفاقًا جديدة في العلاقات العربية – الروسية بما يخدم السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم". وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين. ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.
سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب

19:20 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 19:34 GMT 19.09.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAسفير سلطنة عمان، عبد الله بن ناصر الرحبي
سفير سلطنة عمان، عبد الله بن ناصر الرحبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
سفير سلطنة عمان، عبد الله بن ناصر الرحبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
حصري
قال سفير سلطنة عمان في مصر، عبد الله الرحبي، اليوم الجمعة: إن "مشاركة السلطنة في القمة العربية – الروسية تأتي في إطار سياستها الخارجية المتزنة، والمبنية على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع كافة الأطراف".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية الشراكات الدولية المتوازنة، وبدور الحوار في بناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب".

وأضاف الرحبي: "سلطنة عمان تؤمن بأن العالم اليوم يتجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وأن من الضروري أن تكون الدول العربية فاعلة في هذا المسار الجديد، لا متلقّية له فقط".

وأوضح أن "التعددية القطبية تتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يتوافق تمامًا مع نهج سلطنة عمان".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
16 سبتمبر, 13:14 GMT
وأشار إلى أن "مشاركة كافة الدول العربية في هذه القمة تمثل رسالة وحدة وتنسيق في الموقف العربي، وتعزز من قدرة الدول العربية على التفاوض المشترك وبناء مصالح متبادلة، سواء مع روسيا أو مع أي طرف دولي آخر، فالتعاون الجماعي يعزز من الوزن السياسي والاقتصادي العربي في النظام الدولي الجديد".

وتابع قائلا: إن "هذه القمة توجه على الصعيد الدبلوماسي رسائل واضحة بضرورة كسر الاستقطاب الحاد في العلاقات الدولية، وتُبرز رغبة الشعوب والدول في إقامة علاقات قائمة على الندية والتوازن، بعيدا عن منطق الهيمنة أو الإقصاء، وهي قيم طالما دعت إليها السلطنة، كما أن للقمة أبعادا اقتصادية واعدة، إذ تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والنقل، والأمن الغذائي، فضلا عن تعميق الشراكات في المشاريع التنموية والتكنولوجية".

وشدد السفير الرحبي على "البُعد السياسي الهام للقمة، لا سيما في ما يتعلق بدعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تراها سلطنة عمان قضية مركزية يجب أن تظل أولوية في أي تحرك عربي مشترك"، معربا عن أمله في أن "تواصل روسيا دعمها المعلن للحقوق الفلسطينية العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
ملك البحرين يعتزم زيارة موسكو لحضور القمة الروسية العربية في 15 أكتوبر المقبل
10 سبتمبر, 13:55 GMT
واستطرد بقوله: إن "سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه القمة داعمة لمسارات التعاون البناء، وأن تفتح آفاقًا جديدة في العلاقات العربية – الروسية بما يخدم السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين.
ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.
