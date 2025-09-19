https://sarabic.ae/20250919/السفير-العماني-القمة-العربية-الروسية-تعكس-التوجه-نحو-عالم-متعدد-الأقطاب-وكسر-الاستقطاب-الدولي-1105047157.html
سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب
سفير عمان لدى القاهرة: القمة العربية الروسية تعكس التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب
قال سفير سلطنة عمان في مصر، عبد الله الرحبي، اليوم الجمعة: إن "مشاركة السلطنة في القمة العربية – الروسية تأتي في إطار سياستها الخارجية المتزنة، والمبنية على...
قال سفير سلطنة عمان في مصر، عبد الله الرحبي، اليوم الجمعة: إن "مشاركة السلطنة في القمة العربية – الروسية تأتي في إطار سياستها الخارجية المتزنة، والمبنية على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع كافة الأطراف".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "إيمان سلطنة عمان العميق بأهمية الشراكات الدولية المتوازنة، وبدور الحوار في بناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب".
وأضاف الرحبي: "سلطنة عمان تؤمن بأن العالم اليوم يتجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، وأن من الضروري أن تكون الدول العربية فاعلة في هذا المسار الجديد، لا متلقّية له فقط".
وأوضح أن "التعددية القطبية تتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يتوافق تمامًا مع نهج سلطنة عمان".
وأشار إلى أن "مشاركة كافة الدول العربية في هذه القمة تمثل رسالة وحدة وتنسيق في الموقف العربي، وتعزز من قدرة الدول العربية على التفاوض المشترك وبناء مصالح متبادلة، سواء مع روسيا أو مع أي طرف دولي آخر، فالتعاون الجماعي يعزز من الوزن السياسي والاقتصادي العربي في النظام الدولي الجديد".
وتابع قائلا: إن "هذه القمة توجه على الصعيد الدبلوماسي رسائل واضحة بضرورة كسر الاستقطاب الحاد في العلاقات الدولية، وتُبرز رغبة الشعوب والدول في إقامة علاقات قائمة على الندية والتوازن، بعيدا عن منطق الهيمنة أو الإقصاء، وهي قيم طالما دعت إليها السلطنة، كما أن للقمة أبعادا اقتصادية واعدة، إذ تمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والنقل، والأمن الغذائي، فضلا عن تعميق الشراكات في المشاريع التنموية والتكنولوجية".
وشدد السفير الرحبي على "البُعد السياسي الهام للقمة، لا سيما في ما يتعلق بدعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تراها سلطنة عمان قضية مركزية يجب أن تظل أولوية في أي تحرك عربي مشترك"، معربا عن أمله في أن "تواصل روسيا دعمها المعلن للحقوق الفلسطينية العادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".
واستطرد بقوله: إن "سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه القمة داعمة لمسارات التعاون البناء، وأن تفتح آفاقًا جديدة في العلاقات العربية – الروسية بما يخدم السلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة تلقوا رسائل نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى،
المقرر عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن بعض زعماء الدول العربية عزمهم المشاركة والحضور، فيما رجحت أنباء حضور زعماء آخرين.
ومن المتوقع أن يحضر القمة ممثلون عن الدول العربية
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.