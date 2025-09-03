ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو
ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين...
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء!... أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول".وأعلن بعض زعماء الدول العربية حضورهم، فيما رجحت أنباء حضور آخرين.وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.فلسطينأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس يخطط للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.السعوديةأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في موسكو.العراقذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن جامعة الدول العربية ستدرس الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية، ومن المرجح أن توافق عليها.البحريندعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.وأكد بوتين وآل خليفة في مكالمة هاتفية، على أهمية مبادرة روسيا لعقد أول قمة روسية عربية في موسكو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".الجزائرتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو.لبنانتسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، وتضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.الأردنأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.سورياأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقائه وزير خارجية السلطة المؤقنة في سوريا، أسعد الشيباني، أن موسكو تعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.بوتين يوعز بتشكيل لجنة تنظيم القمة الروسية العربية الأولى
ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو

© Sputnikمراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء!... أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول".
وأعلن بعض زعماء الدول العربية حضورهم، فيما رجحت أنباء حضور آخرين.
وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.

فلسطين

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس يخطط للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

السعودية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في موسكو.

العراق

ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن جامعة الدول العربية ستدرس الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية، ومن المرجح أن توافق عليها.

البحرين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين
8 أغسطس, 06:22 GMT
وأكد بوتين وآل خليفة في مكالمة هاتفية، على أهمية مبادرة روسيا لعقد أول قمة روسية عربية في موسكو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".

الجزائر

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو.

وقال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، إنه يتوقع مشاركة الرئيس تبون.

لبنان

تسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، وتضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
لافروف خلال محادثات مع الشيباني: نعول على مشاركة الشرع في القمة الروسية - العربية في روسيا
31 يوليو, 08:17 GMT

الأردن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.

سوريا

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقائه وزير خارجية السلطة المؤقنة في سوريا، أسعد الشيباني، أن موسكو تعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بوتين يوعز بتشكيل لجنة تنظيم القمة الروسية العربية الأولى
