https://sarabic.ae/20250903/ما-البلدان-التي-أعلنت-ترحيبها-بحضور-القمة-العربية-الروسية-في-موسكو-1104473119.html

ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو

ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T17:56+0000

2025-09-03T17:56+0000

2025-09-03T17:56+0000

العالم العربي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098818546_0:103:1984:1219_1920x0_80_0_0_e4bbe7624ca407f5d8a58ab3758071e3.jpg

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء!... أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول".وأعلن بعض زعماء الدول العربية حضورهم، فيما رجحت أنباء حضور آخرين.وأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في 19 يونيو/ حزيران، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.فلسطينأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس يخطط للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في منتصف أكتوبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.السعوديةأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، عن أن روسيا تأمل أن يحضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام في موسكو.العراقذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن جامعة الدول العربية ستدرس الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية، ومن المرجح أن توافق عليها.البحريندعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.وأكد بوتين وآل خليفة في مكالمة هاتفية، على أهمية مبادرة روسيا لعقد أول قمة روسية عربية في موسكو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".الجزائرتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو.لبنانتسلم الرئيس اللبناني جوزيف عون، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، وتضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.الأردنأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء لقاء نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى.سورياأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقائه وزير خارجية السلطة المؤقنة في سوريا، أسعد الشيباني، أن موسكو تعول على مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية الأولى.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.بوتين يوعز بتشكيل لجنة تنظيم القمة الروسية العربية الأولى

https://sarabic.ae/20250808/فلسطين-تستعد-للمشاركة-في-القمة-العربية-الروسية-وتعتبرها-فرصة-لحماية-حل-الدولتين-1103501419.html

https://sarabic.ae/20250731/بث-مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السوري-في-العاصمة-موسكو-1103217992.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا