الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
من كان وراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة في دمشق؟
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250624/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ملك-البحرين-1101997371.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تناول فيه الزعيمان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T09:51+0000
2025-06-24T09:56+0000
روسيا
العالم العربي
البحرين
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138190_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_4311d8fae8c063757f100e9ceb158b61.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في الفترة من 18-21 يونيو (حزيران الجاري)، والذي شاركت فيه البحرين كضيف شرف".وأكد الزعيمان التزامهما المتبادل بمواصلة تطوير التعاون الروسي - البحريني، ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه "إذا تمكنت إسرائيل وإيران، بالفعل، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بينهما، فيمكن الترحيب بذلك".وفي ليلة 23/ 24 يونيو الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي سيُشكّل بعد 24 ساعة "نهايةً رسميةً للحرب التي استمرت 12 يومًا".وتوقف إطلاق الصواريخ من إيران حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو،كما أفاد الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليلية على منصات إطلاق صواريخ في إيران. لاحقًا، بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ، مطالبًا بعدم انتهاكه.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
https://sarabic.ae/20250624/بوساطة-عربية-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-الإيرانية-الإسرائيلية-1101992871.html
https://sarabic.ae/20250624/بوساطة-عربية-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-الإيرانية-الإسرائيلية-1101992871.html
البحرين
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138190_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8cf3926bd3d40e415191d0883df050c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, البحرين, موسكو
روسيا, العالم العربي, البحرين, موسكو

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني

09:51 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 24.06.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تناول فيه الزعيمان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية بما فيها التطورات في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في الفترة من 18-21 يونيو (حزيران الجاري)، والذي شاركت فيه البحرين كضيف شرف".

وأضاف البيان: "بحث الزعيمان الوضع في الشرق الأوسط، وأعربا عن دعمهما لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة سريعًا، مؤكدان على أهمية مبادرة روسيا لعقد أول قمة روسية عربية في موسكو، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025".

العاصمة الإسرائيلية تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
بوساطة عربية... تفاصيل اتفاق الهدنة الإيرانية الإسرائيلية
07:13 GMT
وأكد الزعيمان التزامهما المتبادل بمواصلة تطوير التعاون الروسي - البحريني، ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه "إذا تمكنت إسرائيل وإيران، بالفعل، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بينهما، فيمكن الترحيب بذلك".
وأردف: "هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية هذا الصراع. لذا، نعم، يمكن وينبغي الترحيب بهذا، ونأمل أن يكون وقف إطلاق نار مستدامًا".
العاصمة الإسرائيلية تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
بوساطة عربية... تفاصيل اتفاق الهدنة الإيرانية الإسرائيلية
07:13 GMT
وفي ليلة 23/ 24 يونيو الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي سيُشكّل بعد 24 ساعة "نهايةً رسميةً للحرب التي استمرت 12 يومًا".
وتوقف إطلاق الصواريخ من إيران حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو،كما أفاد الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليلية على منصات إطلاق صواريخ في إيران. لاحقًا، بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ، مطالبًا بعدم انتهاكه.
وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала