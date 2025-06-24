https://sarabic.ae/20250624/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ملك-البحرين-1101997371.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع الملك البحريني

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تناول فيه الزعيمان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T09:51+0000

2025-06-24T09:51+0000

2025-06-24T09:56+0000

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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في الفترة من 18-21 يونيو (حزيران الجاري)، والذي شاركت فيه البحرين كضيف شرف".وأكد الزعيمان التزامهما المتبادل بمواصلة تطوير التعاون الروسي - البحريني، ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه "إذا تمكنت إسرائيل وإيران، بالفعل، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بينهما، فيمكن الترحيب بذلك".وفي ليلة 23/ 24 يونيو الجاري، أعلن ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار، والذي سيُشكّل بعد 24 ساعة "نهايةً رسميةً للحرب التي استمرت 12 يومًا".وتوقف إطلاق الصواريخ من إيران حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو،كما أفاد الجيش الإسرائيلي بشن غارات ليلية على منصات إطلاق صواريخ في إيران. لاحقًا، بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ، مطالبًا بعدم انتهاكه.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

https://sarabic.ae/20250624/بوساطة-عربية-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-الإيرانية-الإسرائيلية-1101992871.html

https://sarabic.ae/20250624/بوساطة-عربية-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-الإيرانية-الإسرائيلية-1101992871.html

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