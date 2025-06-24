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بوساطة عربية... تفاصيل اتفاق الهدنة الإيرانية الإسرائيلية
بوساطة عربية... تفاصيل اتفاق الهدنة الإيرانية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إليه بشكل مفاجئ. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T07:13+0000
2025-06-24T07:30+0000
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دونالد ترامب
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وقال ترامب إن "القرار تم اتخاذه بعد محادثات منفصلة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إيرانيين، بوساطة قطرية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.وأشار مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن ترامب فاجأ المقربين منه بالإعلان، مضيفًا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لعب دورا محوريا في محادثات وقف إطلاق النار.وأكد المصدر أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، أجروا اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني، منذ أبريل (نيسان) الماضي، في سياق محادثات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وأوضح أن "إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بشرط توقف الهجمات الإيرانية، وأن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع تخصيب اليورانيوم في أصفهان ونطنز وفوردو، كانت عاملا حاسما في دفع الطرفين نحو الاتفاق".وكانت قاذفات "بي 2" الأمريكية، قد نفذت ضربات دقيقة يوم السبت الماضي، ضد المنشآت النووية الإيرانية، ما تسبب بأضرار كبيرة، بحسب صور أقمار صناعية.وتعود جذور التصعيد إلى 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، أسفرت عن اغتيال قادة عسكريين و14 عالمًا نوويًا إيرانيًا، لترد طهران لاحقًا بهجمات صاروخية وإطلاق طائرات مسيرات على مدن إسرائيلية بينها تل أبيب وبئر السبع.
https://sarabic.ae/20250624/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-منصات-صواريخ-إيرانية-جاهزة-للإطلاق-1101990090.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, دونالد ترامب

بوساطة عربية... تفاصيل اتفاق الهدنة الإيرانية الإسرائيلية

07:13 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 07:30 GMT 24.06.2025)
© Getty Images / Eddie Geraldالعاصمة الإسرائيلية تل أبيب
العاصمة الإسرائيلية تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Eddie Gerald
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دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إليه بشكل مفاجئ.
وقال ترامب إن "القرار تم اتخاذه بعد محادثات منفصلة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إيرانيين، بوساطة قطرية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وأشار مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن ترامب فاجأ المقربين منه بالإعلان، مضيفًا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لعب دورا محوريا في محادثات وقف إطلاق النار.
وأكد المصدر أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، أجروا اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الجانب الإيراني، منذ أبريل (نيسان) الماضي، في سياق محادثات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأوضح أن "إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بشرط توقف الهجمات الإيرانية، وأن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع تخصيب اليورانيوم في أصفهان ونطنز وفوردو، كانت عاملا حاسما في دفع الطرفين نحو الاتفاق".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
05:33 GMT
وكانت قاذفات "بي 2" الأمريكية، قد نفذت ضربات دقيقة يوم السبت الماضي، ضد المنشآت النووية الإيرانية، ما تسبب بأضرار كبيرة، بحسب صور أقمار صناعية.

وردّت طهران، مساء أمس الاثنين، بإطلاق 14 صاروخا على قاعدة "العديد" في قطر، وقاعدتي "عين الأسد" و"التاجي" في العراق، دون وقوع إصابات.

وتعود جذور التصعيد إلى 13 يونيو الجاري، حين شنت إسرائيل ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، أسفرت عن اغتيال قادة عسكريين و14 عالمًا نوويًا إيرانيًا، لترد طهران لاحقًا بهجمات صاروخية وإطلاق طائرات مسيرات على مدن إسرائيلية بينها تل أبيب وبئر السبع.
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