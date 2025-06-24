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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط 4 قتلى و22 مصابا بينهم حالات خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه الصاروخ.يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
https://sarabic.ae/20250623/ترامب-اتفاق-بين-إسرائيل-وإيران-على-وقف-إطلاق-نار-كامل-وشامل--عاجل-1101987215.html
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق

05:33 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 24.06.2025)
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Joe Cavaretta
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.
وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
ترامب: اتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل
أمس, 22:15 GMT
وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل تناقش حاليا الرد على مقتل 4 من مواطنيها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع جنوبي البلاد".

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط 4 قتلى و22 مصابا بينهم حالات خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه الصاروخ.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد مبنى مدمرا أصيب بصاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، 15 يونيو/ حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
عدد من القتلى في هجوم صاروخي إيراني على بئر السبع الإسرائيلية.. فيديو
03:58 GMT
وتأتي الضربة الإسرائيلية رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن اتفاقا تمّ بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، مشيرًا إلى أنه "يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، على حد قوله.
يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
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