https://sarabic.ae/20250624/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-منصات-صواريخ-إيرانية-جاهزة-للإطلاق-1101990090.html
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط 4 قتلى و22 مصابا بينهم حالات خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه الصاروخ.يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق
05:33 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 24.06.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله.
وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران
باتجاه إسرائيل.
وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل تناقش حاليا الرد على مقتل 4 من مواطنيها إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع جنوبي البلاد".
وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط 4 قتلى
و22 مصابا بينهم حالات خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه الصاروخ.
وتأتي الضربة الإسرائيلية رغم إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن اتفاقا تمّ بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، مشيرًا إلى أنه "يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، على حد قوله.
يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.