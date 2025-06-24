https://sarabic.ae/20250624/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-منصات-صواريخ-إيرانية-جاهزة-للإطلاق-1101990090.html

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات صواريخ إيرانية جاهزة للإطلاق

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له دمّر منصات إطلاق صواريخ غربي إيران، كانت جاهزة لإطلاق هجمات جديدة ضد الأراضي الإسرائيلية، على حد قوله. 24.06.2025, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان نُشر عبر قناة الجيش الإسرائيلي على تطبيق "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الجوية نُفذت خلال الساعات الماضية، واستهدفت منصات صواريخ كانت ضمن دفعة الهجمات الأخيرة التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.وأكد البيان أن العملية جاءت ضمن جهود "الردع والدفاع" لمنع مزيد من الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية.وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلية سقوط 4 قتلى و22 مصابا بينهم حالات خطيرة جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في بئر السبع، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي سقط عليه الصاروخ.يذكر أن إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الجوية والقصف الصاروخي، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت بمقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

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