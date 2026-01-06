دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
On air
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
11:33 GMT
27 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
17:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260106/دراسة-خطر-الخرف-يهدد-الأشخاص-الأكثر-نشاطا-في-فترة-ما-بعد-الظهر-1108957790.html
دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر
دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة، عن وجود علاقة قوية بين الساعة البيولوجية وخطر الإصابة بالخرف. 06.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-06T11:09+0000
2026-01-06T11:09+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_4753bafab4eeb47be020a83d72656f45.jpg
وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن المشاركين الذين بلغوا ذروة نشاطهم في وقت متأخر من اليوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وهو مرض يؤثر على الذاكرة واللغة والتفكير ومهارات حل المشكلات.والساعة البيولوجية، التي ينظمها الدماغ وتتأثر بالضوء، هي دورة مدتها حوالي 24 ساعة تتحكم في النوم والنشاط، وتنظم أيضا الهرمونات ودرجة حرارة الجسم والهضم، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص ذوو الساعة البيولوجية القوية يحافظون على نمط منتظم للنوم والنشاط، بينما يعاني أصحاب الساعة الضعيفة من تقلبات في أوقات النوم والنشاط.وتابعت الدراسة أكثر من 2000 مشارك، وتشخيص 176 منهم لاحقا بالخرف، ووجدت أن أصحاب الإيقاع البيولوجي الضعيف كانوا أكثر عرضة للإصابة بنحو 2.5 مرة مقارنة بأصحاب الإيقاع القوي.ويعتقد الباحثون في الدراسة، أن ذروة النشاط المتأخرة تعكس عدم توافق الساعة البيولوجية مع المؤثرات البيئية، مما قد يؤدي إلى التهابات، واضطراب النوم، وتراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بالخرف.وأشارت وانغ إلى أن الدراسة لم تأخذ اضطرابات النوم بعين الاعتبار، لكنها تأمل أن تحفز النتائج المزيد من الأبحاث حول التدخلات الوقائية، مثل العلاج الضوئي وتغيير نمط الحياة، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.وأشارت دراسات سابقة إلى أن نمط النوم والنشاط اليومي يؤثر على الإدراك؛ فالأشخاص الذين يسهرون ليلا أو يأخذون قيلولة طويلة خلال اليوم أكثر عرضة للتدهور الإدراكي والخرف، فيما يرتبط النوم المنتظم والنشاط المبكر بتحسين صحة الدماغ وتقليل المخاطر.ومن المتوقع أن تتزايد حالات تشخيص الخرف عالميا، مع توقع وصول مليون حالة سنويا بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.
https://sarabic.ae/20260103/دراسة-حجم-الرأس-يحدد-خطر-الإصابة-بالخرف--1108876859.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/04/1085736820_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_867101e2f73bd7292c2b8e54ec3f79a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار

دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر

11:09 GMT 06.01.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijerالدماغ
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
© Photo / unsplash/Robina Weermeijer
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة، عن وجود علاقة قوية بين الساعة البيولوجية وخطر الإصابة بالخرف.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن المشاركين الذين بلغوا ذروة نشاطهم في وقت متأخر من اليوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وهو مرض يؤثر على الذاكرة واللغة والتفكير ومهارات حل المشكلات.
والساعة البيولوجية، التي ينظمها الدماغ وتتأثر بالضوء، هي دورة مدتها حوالي 24 ساعة تتحكم في النوم والنشاط، وتنظم أيضا الهرمونات ودرجة حرارة الجسم والهضم، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص ذوو الساعة البيولوجية القوية يحافظون على نمط منتظم للنوم والنشاط، بينما يعاني أصحاب الساعة الضعيفة من تقلبات في أوقات النوم والنشاط.
وأوضحت مؤلفة الدراسة، ويندي وانغ، أن اضطرابات الإيقاعات البيولوجية تزداد مع التقدم في العمر، وقد تكون عامل خطر للإصابة بالخرف، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإيقاعات الضعيفة والمتقطعة أو الذين تصل ذروة نشاطهم إلى بعد الساعة 2:15 ظهرا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45% مقارنة بالمشاركين ذوي النشاط المبكر.
وتابعت الدراسة أكثر من 2000 مشارك، وتشخيص 176 منهم لاحقا بالخرف، ووجدت أن أصحاب الإيقاع البيولوجي الضعيف كانوا أكثر عرضة للإصابة بنحو 2.5 مرة مقارنة بأصحاب الإيقاع القوي.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجتمع
دراسة: حجم الرأس يحدد خطر الإصابة بالخرف
3 يناير, 16:55 GMT
ويعتقد الباحثون في الدراسة، أن ذروة النشاط المتأخرة تعكس عدم توافق الساعة البيولوجية مع المؤثرات البيئية، مما قد يؤدي إلى التهابات، واضطراب النوم، وتراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بالخرف.
وأشارت وانغ إلى أن الدراسة لم تأخذ اضطرابات النوم بعين الاعتبار، لكنها تأمل أن تحفز النتائج المزيد من الأبحاث حول التدخلات الوقائية، مثل العلاج الضوئي وتغيير نمط الحياة، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن نمط النوم والنشاط اليومي يؤثر على الإدراك؛ فالأشخاص الذين يسهرون ليلا أو يأخذون قيلولة طويلة خلال اليوم أكثر عرضة للتدهور الإدراكي والخرف، فيما يرتبط النوم المنتظم والنشاط المبكر بتحسين صحة الدماغ وتقليل المخاطر.
ومن المتوقع أن تتزايد حالات تشخيص الخرف عالميا، مع توقع وصول مليون حالة سنويا بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала