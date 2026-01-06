https://sarabic.ae/20260106/دراسة-خطر-الخرف-يهدد-الأشخاص-الأكثر-نشاطا-في-فترة-ما-بعد-الظهر-1108957790.html

دراسة: خطر الخرف يهدد الأشخاص الأكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر

كشفت دراسة علمية حديثة، عن وجود علاقة قوية بين الساعة البيولوجية وخطر الإصابة بالخرف. 06.01.2026

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن المشاركين الذين بلغوا ذروة نشاطهم في وقت متأخر من اليوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وهو مرض يؤثر على الذاكرة واللغة والتفكير ومهارات حل المشكلات.والساعة البيولوجية، التي ينظمها الدماغ وتتأثر بالضوء، هي دورة مدتها حوالي 24 ساعة تتحكم في النوم والنشاط، وتنظم أيضا الهرمونات ودرجة حرارة الجسم والهضم، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص ذوو الساعة البيولوجية القوية يحافظون على نمط منتظم للنوم والنشاط، بينما يعاني أصحاب الساعة الضعيفة من تقلبات في أوقات النوم والنشاط.وتابعت الدراسة أكثر من 2000 مشارك، وتشخيص 176 منهم لاحقا بالخرف، ووجدت أن أصحاب الإيقاع البيولوجي الضعيف كانوا أكثر عرضة للإصابة بنحو 2.5 مرة مقارنة بأصحاب الإيقاع القوي.ويعتقد الباحثون في الدراسة، أن ذروة النشاط المتأخرة تعكس عدم توافق الساعة البيولوجية مع المؤثرات البيئية، مما قد يؤدي إلى التهابات، واضطراب النوم، وتراكم لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بالخرف.وأشارت وانغ إلى أن الدراسة لم تأخذ اضطرابات النوم بعين الاعتبار، لكنها تأمل أن تحفز النتائج المزيد من الأبحاث حول التدخلات الوقائية، مثل العلاج الضوئي وتغيير نمط الحياة، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.وأشارت دراسات سابقة إلى أن نمط النوم والنشاط اليومي يؤثر على الإدراك؛ فالأشخاص الذين يسهرون ليلا أو يأخذون قيلولة طويلة خلال اليوم أكثر عرضة للتدهور الإدراكي والخرف، فيما يرتبط النوم المنتظم والنشاط المبكر بتحسين صحة الدماغ وتقليل المخاطر.ومن المتوقع أن تتزايد حالات تشخيص الخرف عالميا، مع توقع وصول مليون حالة سنويا بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة.

