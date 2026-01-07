عربي
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: أمريكا تتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على سلطات فنزويلا الانتقالية
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "تتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على السلطات لانتقالية الحالية في... 07.01.2026
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "تتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على السلطات لانتقالية الحالية في فنزويلا"، وفق تعبيرها.
وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على السلطات الانتقالية في فنزويلا، حاليًا".

وأضافت: "من المبكر تحديد جدول زمني للانتخابات في فنزويلا، وترامب سيبحث يوم الجمعة (بعد غد) ملف فنزويلا مع مسؤولي شركات النفط".

وتابعت: "النفط الخاضع للعقوبات مخزن في براميل على متن سفن بفعل الحصار، الذي تفرضه البحرية الأمريكية، والسلطات الانتقالية (الفنزويلية) وافقت على نقل هذا النفط إلى الولايات المتحدة، وسيصل إلى هنا قريبًا جدًا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
موسكو تعرب عن استغرابها من وصف واشنطن لعملية فنزويلا بـ"غير الدموية"
11:36 GMT
وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ليست هناك قوات على الأرض في فنزويلا. الرئيس يحتفظ بالحق في استخدام الجيش الأمريكي إذا اقتضت الضرورة، ولكنه لا يريد فعل ذلك. الدبلوماسية عادة هي الخيار الأول".

وأكملت: "جميع الخيارات مطروحة بشأن غرينلاند، والخيار الأول دائمًا هو الدبلوماسية، ونفضل الدبلوماسية للاستحواذ على غرينلاند، والرئيس ترامب يناقش الخيارات كافة مع فريقة للأمن القومي".

وأضافت: "الاستحواذ الأمريكي على غرينلاند سيمنع روسيا والصين من مواصلة اعتداءاتهما في منطقة القطب الشمالي، وسنبقى ندعم الناتو حتى ولو كان موقفه مختلفًا عن بلادنا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
فنزويلا تعلن الحداد الوطني لمدة 7 أيام تكريما لقتلى الضربات الأمريكية
01:20 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".

كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
