البيت الأبيض: أمريكا تتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على سلطات فنزويلا الانتقالية

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "تتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على السلطات لانتقالية الحالية في... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتمتع بالحد الأقصى من النفوذ على السلطات الانتقالية في فنزويلا، حاليًا".وتابعت: "النفط الخاضع للعقوبات مخزن في براميل على متن سفن بفعل الحصار، الذي تفرضه البحرية الأمريكية، والسلطات الانتقالية (الفنزويلية) وافقت على نقل هذا النفط إلى الولايات المتحدة، وسيصل إلى هنا قريبًا جدًا".وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ليست هناك قوات على الأرض في فنزويلا. الرئيس يحتفظ بالحق في استخدام الجيش الأمريكي إذا اقتضت الضرورة، ولكنه لا يريد فعل ذلك. الدبلوماسية عادة هي الخيار الأول".وأضافت: "الاستحواذ الأمريكي على غرينلاند سيمنع روسيا والصين من مواصلة اعتداءاتهما في منطقة القطب الشمالي، وسنبقى ندعم الناتو حتى ولو كان موقفه مختلفًا عن بلادنا".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

