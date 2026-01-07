https://sarabic.ae/20260107/ترامب-يوقع-مذكرة-تقضي-بانسحاب-الولايات-المتحدة-من-66-منظمة-دولية--1109004515.html
الولايات المتحدة تعلن الانسحاب من 66 منظمة دولية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مذكرة رئاسية تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب وقّع اليوم مذكرة رئاسية تنص على انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم المصالح الأمريكية".وأوضح البيان أن المذكرة تُلزم جميع الوزارات والهيئات التنفيذية الأمريكية بوقف المشاركة والتمويل في 35 منظمة لا تندرج ضمن منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة.كما أعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
22:29 GMT 07.01.2026 (تم التحديث: 04:39 GMT 08.01.2026)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مذكرة رئاسية تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب وقّع اليوم مذكرة رئاسية تنص على انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم المصالح الأمريكية".
وأوضح البيان أن المذكرة تُلزم جميع الوزارات والهيئات التنفيذية الأمريكية بوقف المشاركة والتمويل في 35 منظمة لا تندرج ضمن منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة.
ومنذ بداية ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض التمويل الأمريكي للأمم المتحدة، وأوقف مشاركة بلاده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدد تعليقا لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وانسحب من منظمة اليونسكو.
كما أعلن عن خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ
