مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء أحمد لمس، من منصبه، مع العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارا يقضي بتعيين عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن، مع العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.وكان المجلس، عقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من الأعضاء، وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف "دعم الشرعية"، وما تضمنه من "معطيات خطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بـ"تهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وبحسب بيان رئيس المجلس: "العليمي أصدر قرارا جمهوريا بإحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل".وتابع البيان: "قام بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".وأكدت الوكالة أن "القرار نص على إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وأن على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة".وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف، ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إعفاء أحمد حامد لملس، وزير الدولة، محافظ عدن، من منصبه مع إحالته للتحقيق.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء أحمد لمس، من منصبه، مع العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد فرار الزبيدي
07:07 GMT
كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارا يقضي بتعيين عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن، مع العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس، عقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من الأعضاء، وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف "دعم الشرعية"، وما تضمنه من "معطيات خطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد".

واطّلع المجلس على "إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات أحادية مثلت خروجًا صريحًا عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لجهود حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة العنف"، وذلك بحسب وكالة "سبأ".

وقرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بـ"تهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".
وبحسب بيان رئيس المجلس: "العليمي أصدر قرارا جمهوريا بإحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل".
وتابع البيان: "قام بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مصر والإمارات تؤكدان أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد في اليمن ودعم الحوار الوطني اليمني
أمس, 06:32 GMT
وأكدت الوكالة أن "القرار نص على إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وأن على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة".

يشار إلى أن "قوات التحالف" (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أعلنت اليوم، أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم".

وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف، ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
