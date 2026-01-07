https://sarabic.ae/20260107/مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعلن-إعفاء-محافظ-عدن-من-منصبه-وإحالته-للتحقيق-1108999148.html

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق

قرر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، إعفاء أحمد حامد لملس، وزير الدولة، محافظ عدن، من منصبه مع إحالته للتحقيق. 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، أن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء أحمد لمس، من منصبه، مع العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارا يقضي بتعيين عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن، مع العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.وكان المجلس، عقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور عدد من الأعضاء، وناقش الاجتماع المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف "دعم الشرعية"، وما تضمنه من "معطيات خطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة جهود خفض التصعيد".وقرر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بـ"تهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وبحسب بيان رئيس المجلس: "العليمي أصدر قرارا جمهوريا بإحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل".وتابع البيان: "قام بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".وأكدت الوكالة أن "القرار نص على إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وأن على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة".وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف، ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".

