اعتراض وتدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثامن من كانون الثاني/يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 مسيرة فوق بحر آزوف، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، و11 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و6 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة الى مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
05:21 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 05:33 GMT 08.01.2026)
وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثامن من كانون الثاني/يناير، عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 14 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 مسيرة فوق بحر آزوف، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، و11 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و6 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و5 مسيرات فوق مقاطعة أوريول، إضافة الى مسيرتين فوق مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس
، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.