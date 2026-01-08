https://sarabic.ae/20260108/ترامب-يحذر-ضربات-إضافية-محتملة-في-نيجيريا-1109043245.html
ترامب يحذر: ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يستبعد توجيه ضربات إضافية إلى نيجيريا إذا استمرت هناك "عمليات قتل المسيحيين". 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية معلقا على تحركات ديسمبر: "كنت أتمنى أن تكون هذه الضربة مرة واحدة فقط".وأضاف: "لكن إذا استمروا في قتل المسيحيين… فستكون هناك ضربات متعددة".وكانت الولايات المتحدة شنت آخر ضربة ضد تنظيم داعش (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في شمال غرب نيجيريا في ديسمبر من العام الماضي.وكان ترامب قد صنف نيجيريا في 31 أكتوبر كدولة "تثير قلقا خاصا" بسبب ما وصفه بالإبادة المزعومة للمسيحيين على يد المتطرفين الإسلاميين، الذين قال إن الحكومة النيجيرية لا تستطيع مواجهتهم وأوضح لاحقا أنه لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى البلاد أو شن ضربات جوية على أراضيها.وأفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تبحث احتمال توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة وإيقاف المساعدات الموجهة للبلاد.
