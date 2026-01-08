عربي
وأشار عراقجي، في مؤتمر صحفي لدى وصوله بيروت اليوم الخميس، إلى أنه سيجري لقاءات مع رئيس الجمهورية ورؤساء النواب والوزراء ووزير الخارجية، بالإضافة إلى لقاءات مع مختلف المسؤولين والشعب اللبناني، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.ونوّه الوزير الإيراني إلى أن المنطقة تشهد حاليًا تهديدات غير مسبوقة، لا سيما من "الكيان الصهيوني" الذي، بحسبه، ينتهك التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.وأكد عراقجي أن بلاده تتشاور باستمرار مع جميع حكومات ودول المنطقة، وأن زيارته الحالية للبنان تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
عراقجي: منطقتنا تواجه تهديدات غير مسبوقة من إسرائيل

10:08 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 08.01.2026)
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن سروره بزيارة لبنان مجددًا، مؤكّدًا أن هدفه الرئيسي خلال الزيارة يتمثل في بحث مختلف القضايا الإقليمية والعالمية مع المسؤولين اللبنانيين.
وأشار عراقجي، في مؤتمر صحفي لدى وصوله بيروت اليوم الخميس، إلى أنه سيجري لقاءات مع رئيس الجمهورية ورؤساء النواب والوزراء ووزير الخارجية، بالإضافة إلى لقاءات مع مختلف المسؤولين والشعب اللبناني، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
ونوّه الوزير الإيراني إلى أن المنطقة تشهد حاليًا تهديدات غير مسبوقة، لا سيما من "الكيان الصهيوني" الذي، بحسبه، ينتهك التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى أن أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عراقجي أن بلاده تتشاور باستمرار مع جميع حكومات ودول المنطقة، وأن زيارته الحالية للبنان تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي.
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
