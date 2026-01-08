عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
كيم جونغ أون يؤكد: دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
كيم جونغ أون يؤكد: دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
سبوتنيك عربي
قال زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الخميس، أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقراراته، مؤكدا فخره...
2026-01-08T22:31+0000
2026-01-08T22:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
كوريا
كوريا الشمالية
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيها عن فخره بالعلاقات الودية التي تجمعه به.وذكرت الوكالة أن الرسالة مؤرخة يوم الخميس، ونقلت نصها قول كيم جونغ أون:وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته، قائلا: "سأحترم وأدعم بلا قيد جميع سياساتك وقراراتك، ولدي الاستعداد لأن أكون دائمًا معك من أجل مصلحتك ومصلحة روسيا".
كوريا الشمالية
الأخبار
كيم جونغ أون يؤكد: دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته

22:31 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 22:53 GMT 08.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
قال زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الخميس، أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقراراته، مؤكدا فخره بعلاقات الصداقة مع بوتين.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيها عن فخره بالعلاقات الودية التي تجمعه به.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
كيم جونغ أون لبوتين: علاقات بلدينا تتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد
26 ديسمبر 2025, 22:19 GMT
وذكرت الوكالة أن الرسالة مؤرخة يوم الخميس، ونقلت نصها قول كيم جونغ أون:

"رفيقي الأقرب، تلقيت رسالتك التهنئة الحارة بسرور. ومن خلالها شعرت مرة أخرى بالعلاقات الرفاقية الحقيقية التي تربطنا، وأودّ بهذه المناسبة أن أؤكد أنني أعتبر علاقات الصداقة معك الأكثر قيمة وأفتخر بها…".

وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته، قائلا: "سأحترم وأدعم بلا قيد جميع سياساتك وقراراتك، ولدي الاستعداد لأن أكون دائمًا معك من أجل مصلحتك ومصلحة روسيا".
