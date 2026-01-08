https://sarabic.ae/20260108/كيم-جونغ-أون-يؤكد-تقديم-دعم-غير-مشروط-لسياسة-الرئيس-الروسي-وقراراته-1109042466.html
كيم جونغ أون يؤكد: دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي وقراراته
22:31 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 22:53 GMT 08.01.2026)
قال زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الخميس، أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقراراته، مؤكدا فخره بعلاقات الصداقة مع بوتين.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيها عن فخره بالعلاقات الودية التي تجمعه به.
وذكرت الوكالة أن الرسالة مؤرخة يوم الخميس، ونقلت نصها قول كيم جونغ أون:
"رفيقي الأقرب، تلقيت رسالتك التهنئة الحارة بسرور. ومن خلالها شعرت مرة أخرى بالعلاقات الرفاقية الحقيقية التي تربطنا، وأودّ بهذه المناسبة أن أؤكد أنني أعتبر علاقات الصداقة معك الأكثر قيمة وأفتخر بها…".
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية أنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة
الرئيس الروسي وقراراته، قائلا: "سأحترم وأدعم بلا قيد جميع سياساتك وقراراتك، ولدي الاستعداد لأن أكون دائمًا معك من أجل مصلحتك ومصلحة روسيا".