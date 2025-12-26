https://sarabic.ae/20251226/كيم-جونغ-أون-لبوتين-في-برقية-تهنئة-تتقاسم-الدم-والمعاناة-والفرح-في-خندق-واحد-1108615526.html
كيم جونغ أون لبوتين في برقية تهنئة: تتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد
كيم جونغ أون لبوتين في برقية تهنئة: تتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد
بعث زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الجديد، قائلا إن العلاقات بين البلدين... 26.12.2025
كيم جونغ أون لبوتين في برقية تهنئة: تتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد
بعث زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الجديد، قائلا إن العلاقات بين البلدين "أصدق علاقات تحالفية" حيث نتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق المحترم كيم جونغ أون، وجه في 27 ديسمبر برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".
وأكد زعيم كوريا الديمقراطية أن العلاقات الكورية-الروسية تعززت بشكل أكبر خلال عام 2025، واصفا إياها بأنها "أصدق علاقات تحالفية".
وقال كيم جونغ أون: "خلال عام 2025 المنصرم، تعززت العلاقات الكورية-الروسية أكثر باعتبارها أصدق علاقات تحالفية، تتقاسم الدم والمعاناة والفرح في خندق واحد، وقد تجلت متانتها المطلقة وقوتها بشكل أوضح في صفحات العصر والتاريخ".
وشدد على أن لا أحد يستطيع كسر العلاقات أو وحدة الصف بين شعبي روسيا وكوريا الديمقراطية
، معربا عن فخره بمشاركته مع بوتين في "صناعة وفتح صفحة جديدة من التاريخ العظيم للعلاقات الكورية-الروسية، تاريخ الازدهار الأبدي للصداقة بين البلدين".
وأضاف: "أود أن أؤكد مجددا أنني وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والشعب الكوري بأسره سنكون دائما إلى جانبكم وإلى جانب الشعب الروسي الشقيق".
وأشار كيم جونغ أون إلى أن العدالة والحق، وكذلك النصر والمجد، سيكونون دائما إلى جانب روسيا، متمنيا للرئيس بوتين موفور الصحة ومزيدا من النجاح في مهامه المسؤولة للدفاع عن كرامة روسيا ومصالحها، كما أعرب عن أمله بأن يكون طريق الشعب الروسي مليئا بالسعادة والازدهار.