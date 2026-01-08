https://sarabic.ae/20260108/ميرتس-الوضع-الاقتصادي-في-ألمانيا-مثير-للقلق-1109031554.html
ميرتس: الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثير للقلق
ميرتس: الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثير للقلق
سبوتنيك عربي
حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر سلبا على سوق العمل الألماني. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T16:06+0000
2026-01-08T16:06+0000
2026-01-08T16:06+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/33/1043453315_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a6fab2f5b1394a54335e98006cceace.jpg
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثيرًا للقلق"، موضحًا أن "الوضع الأكثر خطورة يؤثر على معظم القطاعات الصناعية الألمانية".ومن بين المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الألماني، أشار ميرتس إلى ما وصفه بالضرائب المرتفعة للغاية وتكاليف الطاقة الباهظة، فضلا عن العديد من العوائق البيروقراطية.ووصف ميرتس الوضع، قائلا: "سوق العمل الألماني يعاني من الركود، وهو عالق في دوامة البطالة طويلة الأمد".وتشهد ألمانيا ركودًا اقتصاديا عاما منذ ثلاث سنوات متتالية، ويعاني اقتصاد البلاد من تراجع ناجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا، ووصف ميرتس، في رسالة سابقة إلى شركائه في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الوضع في الاقتصاد الألماني بالحرج، وحذّر من أن العام الحالي سيكون "صعبًا للغاية" على ألمانيا.
https://sarabic.ae/20251221/ألمانيا-تصدر-100-ألف-تأشيرة-لم-شمل-عائلات-اللاجئين-1108443346.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/33/1043453315_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_c715cdfc39282ebda3e7796c25a3b95c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
ميرتس: الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثير للقلق
حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي يؤثر سلبا على سوق العمل الألماني.
وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الوضع الاقتصادي في ألمانيا مثيرًا للقلق"، موضحًا أن "الوضع الأكثر خطورة يؤثر على معظم القطاعات الصناعية الألمانية".
وأضاف: "لكن هذا ينطبق أيضا على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الصناعات التحويلية الصغيرة".
ومن بين المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الألماني، أشار ميرتس إلى ما وصفه بالضرائب المرتفعة للغاية وتكاليف الطاقة الباهظة، فضلا عن العديد من العوائق البيروقراطية.
21 ديسمبر 2025, 21:13 GMT
ووصف ميرتس الوضع، قائلا: "سوق العمل الألماني يعاني من الركود، وهو عالق في دوامة البطالة طويلة الأمد".
وفي وقت سابق، حذّرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايشه، الألمانيين من أن "الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الحالي سيجبرهم على تأخير سن التقاعد أو العمل لفترة أطول".
وتشهد ألمانيا ركودًا اقتصاديا عاما منذ ثلاث سنوات متتالية، ويعاني اقتصاد البلاد من تراجع ناجم، من بين أمور أخرى، عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز من روسيا، ووصف ميرتس، في رسالة سابقة إلى شركائه في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الوضع في الاقتصاد الألماني بالحرج، وحذّر من أن العام الحالي سيكون "صعبًا للغاية" على ألمانيا.