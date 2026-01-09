https://sarabic.ae/20260109/وثيقة-غامضة-تشعل-الجدل-في-العراق-ووزارة-الدفاع-تكشف-الحقيقة-1109059715.html
وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة
وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في الآونة الأخيرة، وثيقة منسوبة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أثارت جدلًا حول صحتها أوعدمها. 09.01.2026
وخرجت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، لتنفي وجود الوثيقة، وتوعدت بملاحقة مروجيه قانونيًا.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الوثيقة المتداولة مزوّرة، ولا تمتّ بأي صلة للمخاطبات الرسمية المعتمدة"، مؤكدة أن "الصياغات الواردة فيها غير معتمدة لدى دوائر الوزارة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت وزارة الدفاع العراقية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأفراد، الذين يقفون وراء ترويج هذه الوثائق المزيفة، بهدف تضليل الرأي العام".ودعت الدفاع العراقية إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية حصرًا في نقل الأخبار، وعدم التعامل مع أي وثائق غير صادرة عن المواقع والصفحات الرسمية للوزارة".وتداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وعلى نطاق واسع، قائمة بأسماء وحسابات عراقية، زُعم فيها أنها تعود لمدونين تخضع حساباتهم لمراقبة السلطات العراقية، وفقا لموقع "عراق أوبزرفر".
