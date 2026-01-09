وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/وثيقة-غامضة-تشعل-الجدل-في-العراق-ووزارة-الدفاع-تكشف-الحقيقة-1109059715.html
وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة
وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في الآونة الأخيرة، وثيقة منسوبة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أثارت جدلًا حول صحتها أوعدمها. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T14:25+0000
2026-01-09T14:25+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_4147aac8e1dbfcd167aaa7c2f45bc915.jpg
وخرجت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، لتنفي وجود الوثيقة، وتوعدت بملاحقة مروجيه قانونيًا.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الوثيقة المتداولة مزوّرة، ولا تمتّ بأي صلة للمخاطبات الرسمية المعتمدة"، مؤكدة أن "الصياغات الواردة فيها غير معتمدة لدى دوائر الوزارة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضافت وزارة الدفاع العراقية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأفراد، الذين يقفون وراء ترويج هذه الوثائق المزيفة، بهدف تضليل الرأي العام".ودعت الدفاع العراقية إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية حصرًا في نقل الأخبار، وعدم التعامل مع أي وثائق غير صادرة عن المواقع والصفحات الرسمية للوزارة".وتداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وعلى نطاق واسع، قائمة بأسماء وحسابات عراقية، زُعم فيها أنها تعود لمدونين تخضع حساباتهم لمراقبة السلطات العراقية، وفقا لموقع "عراق أوبزرفر".
https://sarabic.ae/20251204/العراق-ينفي-إدراجه-حزب-الله-اللبناني-وأنصار-الله-اليمنية-بقائمة-الكيانات-الإرهابية-1107806084.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104327/75/1043277525_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_67adc36aa17a038e9fe191abd7c5ed0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

وثيقة "غامضة" تشعل الجدل في العراق… ووزارة الدفاع تكشف الحقيقة

14:25 GMT 09.01.2026
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقيةالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية
تابعنا عبر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في الآونة الأخيرة، وثيقة منسوبة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أثارت جدلًا حول صحتها أوعدمها.
وخرجت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، لتنفي وجود الوثيقة، وتوعدت بملاحقة مروجيه قانونيًا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الوثيقة المتداولة مزوّرة، ولا تمتّ بأي صلة للمخاطبات الرسمية المعتمدة"، مؤكدة أن "الصياغات الواردة فيها غير معتمدة لدى دوائر الوزارة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضافت وزارة الدفاع العراقية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأفراد، الذين يقفون وراء ترويج هذه الوثائق المزيفة، بهدف تضليل الرأي العام".
الحكومة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية
4 ديسمبر 2025, 11:07 GMT
ودعت الدفاع العراقية إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية حصرًا في نقل الأخبار، وعدم التعامل مع أي وثائق غير صادرة عن المواقع والصفحات الرسمية للوزارة".
وتداول مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، وعلى نطاق واسع، قائمة بأسماء وحسابات عراقية، زُعم فيها أنها تعود لمدونين تخضع حساباتهم لمراقبة السلطات العراقية، وفقا لموقع "عراق أوبزرفر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала