العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/العراق-ينفي-إدراجه-حزب-الله-اللبناني-وأنصار-الله-اليمنية-بقائمة-الكيانات-الإرهابية-1107806084.html
العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية
العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية
سبوتنيك عربي
نفت الحكومة العراق، اليوم الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T11:07+0000
2025-12-04T11:07+0000
أخبار حزب الله
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107194812_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_5232a5a09d6a039bb00abafd88404b64.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.
https://sarabic.ae/20250609/العراق-يحظر-الدفع-النقدي-في-المؤسسات-الحكومية-مطلع-الشهر-المقبل---1101479532.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107194812_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_2333b99849855ec30a6930f3ebc9ae9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, العراق, العالم العربي, الأخبار

العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية

11:07 GMT 04.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABILالحكومة العراقية
الحكومة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
نفت الحكومة العراق، اليوم الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".
جهاز دفع متنقل للبطاقات البنكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
العراق يحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل
9 يونيو, 10:54 GMT
وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".
وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".
وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.
