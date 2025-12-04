https://sarabic.ae/20251204/العراق-ينفي-إدراجه-حزب-الله-اللبناني-وأنصار-الله-اليمنية-بقائمة-الكيانات-الإرهابية-1107806084.html
العراق ينفي إدراجه "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية بقائمة الكيانات الإرهابية
نفت الحكومة العراق، اليوم الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ظهر اليوم الجمعة، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.
وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
