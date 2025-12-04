عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تعاون اقتصادي ضمن تفاصيل أول اجتماع لبناني إسرائيلي... هل تهدأ جبهة الجنوب بعد أعوام من الحروب؟
سبوتنيك عربي
عقدت أولى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، في منطقة رأس الناقورة اللبنانية، أمس الأربعاء، بمشاركة أمريكية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T06:46+0000
2025-12-04T07:34+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg
وكشفت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن مندوبين مدنيين، لبناني وإسرائيلي، شاركا في اجتماع "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني أو ما يعرف بلجنة "الميكانيزم".وأوضحت أن المشاركين هما السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رزنيك، بالإضافة إلى الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس.ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن "اللقاء ركز في الغالب على التعارف بين الأطراف، والقضية الأهم التي نوقشت كانت التعاون الاقتصادي بين البلدين في جنوب لبنان، خصوصا فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب".فيما أكد مسؤول أمريكي أن "الرؤية الأمريكية على المدى البعيد تتجسد في إنشاء منطقة اقتصادية على طول الحدود خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف اتفقت على أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله"، منوها أن "العمل على ذلك سيتواصل من خلال آلية وقف إطلاق النار".وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن "اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله، هيثم طبطبائي منح الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر للمناورة السياسية وأجّل عملية إسرائيلية كبيرة محتملة في لبنان".وقال سلام: "أكرر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأمريكيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "خطة نزع السلاح جنوبي لبنان، تسير على المسار الصحيح، وأن الجيش اللبناني يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل"، مشددًا على أن "الجيش شدد السيطرة على طرق التهريب، خصوصًا على الحدود مع سوريا".في المقابل، اتهم سلام إسرائيل بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد"، وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
تعاون اقتصادي ضمن تفاصيل أول اجتماع لبناني إسرائيلي... هل تهدأ جبهة الجنوب بعد أعوام من الحروب؟

06:46 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 07:34 GMT 04.12.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
عقدت أولى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، في منطقة رأس الناقورة اللبنانية، أمس الأربعاء، بمشاركة أمريكية.
وكشفت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن مندوبين مدنيين، لبناني وإسرائيلي، شاركا في اجتماع "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني أو ما يعرف بلجنة "الميكانيزم".
وأوضحت أن المشاركين هما السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رزنيك، بالإضافة إلى الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس.
مقر قوة الأمم المتحدة جنوبي لبنان في الناقورة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993
01:48 GMT
ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن "اللقاء ركز في الغالب على التعارف بين الأطراف، والقضية الأهم التي نوقشت كانت التعاون الاقتصادي بين البلدين في جنوب لبنان، خصوصا فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب".
وأشار إلى أن الجانبين ناقشا مشاريع مشتركة صغيرة في البداية على الحدود، واتفقا على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي وتقديم مقترحات اقتصادية تساعد في بناء الثقة.
فيما أكد مسؤول أمريكي أن "الرؤية الأمريكية على المدى البعيد تتجسد في إنشاء منطقة اقتصادية على طول الحدود خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف اتفقت على أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله"، منوها أن "العمل على ذلك سيتواصل من خلال آلية وقف إطلاق النار".
وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن "اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله، هيثم طبطبائي منح الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر للمناورة السياسية وأجّل عملية إسرائيلية كبيرة محتملة في لبنان".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن "لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه سيطلب "دعمًا أمريكيًا لفتح مسار تفاوضي بهذا الشأن".
وقال سلام: "أكرر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأمريكيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "خطة نزع السلاح جنوبي لبنان، تسير على المسار الصحيح، وأن الجيش اللبناني يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل"، مشددًا على أن "الجيش شدد السيطرة على طرق التهريب، خصوصًا على الحدود مع سوريا".
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
لبنان يكلف السفير سيمون كرم بتمثيله في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
أمس, 07:24 GMT
في المقابل، اتهم سلام إسرائيل بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".
وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد"، وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
