تعاون اقتصادي ضمن تفاصيل أول اجتماع لبناني إسرائيلي... هل تهدأ جبهة الجنوب بعد أعوام من الحروب؟

عقدت أولى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، في منطقة رأس الناقورة اللبنانية، أمس الأربعاء، بمشاركة أمريكية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

لبنان

وكشفت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن مندوبين مدنيين، لبناني وإسرائيلي، شاركا في اجتماع "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني أو ما يعرف بلجنة "الميكانيزم".وأوضحت أن المشاركين هما السفير اللبناني السابق سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رزنيك، بالإضافة إلى الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس.ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن "اللقاء ركز في الغالب على التعارف بين الأطراف، والقضية الأهم التي نوقشت كانت التعاون الاقتصادي بين البلدين في جنوب لبنان، خصوصا فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب".فيما أكد مسؤول أمريكي أن "الرؤية الأمريكية على المدى البعيد تتجسد في إنشاء منطقة اقتصادية على طول الحدود خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة"، مشيرا إلى أن "جميع الأطراف اتفقت على أن الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح حزب الله"، منوها أن "العمل على ذلك سيتواصل من خلال آلية وقف إطلاق النار".وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن "اغتيال القائد العسكري البارز في حزب الله، هيثم طبطبائي منح الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر للمناورة السياسية وأجّل عملية إسرائيلية كبيرة محتملة في لبنان".وقال سلام: "أكرر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأمريكيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "خطة نزع السلاح جنوبي لبنان، تسير على المسار الصحيح، وأن الجيش اللبناني يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل"، مشددًا على أن "الجيش شدد السيطرة على طرق التهريب، خصوصًا على الحدود مع سوريا".في المقابل، اتهم سلام إسرائيل بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد"، وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

