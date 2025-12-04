إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993
إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتوسط في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ عام 1993، وذلك في الناقورة على الحدود... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T01:48+0000
2025-12-04T01:48+0000
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الاجتماع الإسرائيلي اللبناني في الناقورة كان برعاية أمريكية لبحث مشاريع اقتصادية قرب الحدود.وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تأمل أن يسهم اجتماع منطقة الناقورة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنايين وما يعرف باجتماع "لجنة الميكانيزم"، في تهدئة التوترات بين تل أبيب وبيروت، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن استئناف إسرائيل للحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة أعربت عن أملها في أن يساعد الاجتماع (بمنطقة الناقورة) في تهدئة التوترات بين البلدين والمساعدة في تجنب استئناف الحرب في لبنان".وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ"أكسيوس" إن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة أن الحكومة اللبنانية لا تفعل ما يكفي لتنفيذ قرارها بنزع سلاح حزب الله"، كما حذرت "البيت الأبيض من أنه إذا استمر حزب الله في إعادة تسليحه بالمعدل الحالي فإنه سيضطر إلى استئناف الحرب لإضعاف الجماعة المسلحة مرة أخرى".وأوضح مسؤول أمريكي أن:هذا وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد كلف السفير السابق المحامي سيمون كرم بترؤس وفد اللجنة التقنية العسكرية للبنان إلى اجتماعات لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل والمعروفة بالميكانيزم.وتعرف "لجنة الميكانيزم" بأنها إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تحت رعاية أمريكية - فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.وقد أعيد تأسيسها رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتشكل تطويرا للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.وأمس الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
2025
الأخبار
إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

01:48 GMT 04.12.2025
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتوسط في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ عام 1993، وذلك في الناقورة على الحدود المشتركة بين البلدين.
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الاجتماع الإسرائيلي اللبناني في الناقورة كان برعاية أمريكية لبحث مشاريع اقتصادية قرب الحدود.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
لبنان يعلن استعداده للتفاوض مع إسرائيل ويطلب دعما أمريكيا
أمس, 16:06 GMT
وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تأمل أن يسهم اجتماع منطقة الناقورة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنايين وما يعرف باجتماع "لجنة الميكانيزم"، في تهدئة التوترات بين تل أبيب وبيروت، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن استئناف إسرائيل للحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة أعربت عن أملها في أن يساعد الاجتماع (بمنطقة الناقورة) في تهدئة التوترات بين البلدين والمساعدة في تجنب استئناف الحرب في لبنان".
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ"أكسيوس" إن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة أن الحكومة اللبنانية لا تفعل ما يكفي لتنفيذ قرارها بنزع سلاح حزب الله"، كما حذرت "البيت الأبيض من أنه إذا استمر حزب الله في إعادة تسليحه بالمعدل الحالي فإنه سيضطر إلى استئناف الحرب لإضعاف الجماعة المسلحة مرة أخرى".
وأوضح مسؤول أمريكي أن:
"إدارة ترامب تعتقد أن اغتيال القائد العسكري الأعلى لحزب الله (هيثم الطبطبائي) أعطى الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر للمناورة السياسية وأخر عملية إسرائيلية كبيرة محتملة في لبنان"، لافتا إلى أن "إدارة ترامب تعتقد أنه بغض النظر عن خطاب بعض السياسيين والجنرالات الإسرائيليين، فإن استئناف إسرائيل للحرب ليس أمرا واردا في الأسابيع المقبلة".
هذا وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد كلف السفير السابق المحامي سيمون كرم بترؤس وفد اللجنة التقنية العسكرية للبنان إلى اجتماعات لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل والمعروفة بالميكانيزم.
وتعرف "لجنة الميكانيزم" بأنها إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تحت رعاية أمريكية - فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقد أعيد تأسيسها رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتشكل تطويرا للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
لبنان يكلف السفير سيمون كرم بتمثيله في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
أمس, 07:24 GMT
وأمس الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.
وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.
هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
