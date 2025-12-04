https://sarabic.ae/20251204/-إعلام-الولايات-المتحدة-تتوسط-في-أول-محادثات-مباشرة-بين-إسرائيل-ولبنان-منذ-عام-1993-1107794646.html

إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

إعلام: الولايات المتحدة تتوسط في أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتوسط في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ عام 1993، وذلك في الناقورة على الحدود...

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن الاجتماع الإسرائيلي اللبناني في الناقورة كان برعاية أمريكية لبحث مشاريع اقتصادية قرب الحدود.وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تأمل أن يسهم اجتماع منطقة الناقورة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنايين وما يعرف باجتماع "لجنة الميكانيزم"، في تهدئة التوترات بين تل أبيب وبيروت، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى أن استئناف إسرائيل للحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة أعربت عن أملها في أن يساعد الاجتماع (بمنطقة الناقورة) في تهدئة التوترات بين البلدين والمساعدة في تجنب استئناف الحرب في لبنان".وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ"أكسيوس" إن "الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة أن الحكومة اللبنانية لا تفعل ما يكفي لتنفيذ قرارها بنزع سلاح حزب الله"، كما حذرت "البيت الأبيض من أنه إذا استمر حزب الله في إعادة تسليحه بالمعدل الحالي فإنه سيضطر إلى استئناف الحرب لإضعاف الجماعة المسلحة مرة أخرى".وأوضح مسؤول أمريكي أن:هذا وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد كلف السفير السابق المحامي سيمون كرم بترؤس وفد اللجنة التقنية العسكرية للبنان إلى اجتماعات لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل والمعروفة بالميكانيزم.وتعرف "لجنة الميكانيزم" بأنها إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تحت رعاية أمريكية - فرنسية، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.وقد أعيد تأسيسها رسميا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتشكل تطويرا للجنة الثلاثية التي انبثقت عن القرار 1701 عقب حرب يوليو/تموز 2006.وأمس الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع لجنة (الميكانيزم) في لبنان عقد في أجواء إيجابية وشهد اتفاقا على بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم ولا علاقة له بتعزيز التعاون مع لبنان في الملف الاقتصادي.وتعمل اللجنة كقناة تواصل غير مباشر، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية، وتناقش الخروقات بجميع أنواعها، سواء كانت جوية أو بحرية أو على طول الخط الأزرق، ووفق وثيقة الأمم المتحدة توكل إلى اللجنة 4 مهام أساسية وهي مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، جمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر "اليونيفيل"، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.هذا ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

