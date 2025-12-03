https://sarabic.ae/20251203/لبنان-يعلن-استعداده-للتفاوض-مع-إسرائيل-ويطلب-دعما-أمريكيا-1107784103.html
لبنان يعلن استعداده للتفاوض مع إسرائيل ويطلب دعما أمريكيا
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في حديث لوكالة أنباء أمريكية، أن "لبنان مستعد للانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه سيطلب "دعمًا أمريكيًا لفتح مسار تفاوضي بهذا الشأن".
وقال سلام: "أكرر عرض لبنان
السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها، وعندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد، وسأطرح ذلك على الأميركيين"، بحسب ماذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "خطة نزع السلاح جنوبي لبنان، تسير على المسار الصحيح، وأن الجيش اللبناني يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل"، مشددًا على أن "الجيش شدد السيطرة على طرق التهريب، خصوصًا على الحدود مع سوريا".
في المقابل، اتهم سلام إسرائيل
بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أنها "تواصل البقاء في خمسة مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".
وعن الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، كشف سلام أن "لبنان يعمل مع فرنسا والسعودية، لعقد مؤتمر مانحين يدعم إعادة إعمار البلاد وتعافي الاقتصاد".
وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، بالقول: "لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة".
وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق من اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار
مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبًا مع مساعي واشنطن، التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن "السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.