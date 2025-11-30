تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن

عربي
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/تقارير-تكشف-عن-رسالة-تحذيرية-من-إسرائيل-إلى-لبنان-عبر-واشنطن-1107645279.html
تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن
تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن
سبوتنيك عربي
هددت إسرائيل بتوسيع هجماتها في لبنان ما لم يتحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وذلك في رسالة نقلت إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T13:35+0000
2025-11-30T13:35+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbded21123a38a462beb865dccec035d.jpg
وأشارت الرسالة التحذيرية إلى أن تل أبيب قد تستهدف مناطق امتنعت عن قصفها سابقا بناءا على طلب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وتدرس إسرائيل وضع مهلة للبنان، لكنها تنتظر قرارا أمريكيا، فيما تستعد مبعوثة ترامب، مورغان أورتاغوس، لزيارة تل أبيب وبيروت الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير لقناة "كان 11" الإسرائيلية.وعقدت القيادات الأمنية الإسرائيلية اجتماعا خاصا، ناقشت فيه زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المرتقبة إلى بيروت، بهدف تنسيق العمليات العسكرية بما لا يؤثر على الزيارة.ويأتي التصعيد الإسرائيلي بدعم أمريكي، بعد توثيق الجيش اللبناني لدخول صحفيين إلى أحد أنفاق "حزب الله" اللبناني المكتشفة حديثا، وهي خطوة وصفتها تل أبيب بأنها محاولة لتخفيف الضغط الدولي.وأفادت قناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة للمستوى السياسي لتكثيف هجماته على لبنان ضد "حزب الله" اللبناني، خلال جلسة خاصة عُقدت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحضرها عدد من كبار الوزراء.وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" اللبناني لن يرد قريبا على اغتيال رئيس أركانه، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الأسبوع. وهدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها مساء الجمعة الماضي، بالرد على اغتيال الطبطبائي، قائلا: "ما حدث اعتداء سافر وجريمةٌ موصوفة، ولنا الحق في الرد، وسنحدد التوقيت المناسب لذلك".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251129/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-بابا-الفاتيكان-قبيل-وصوله-إلى-لبنان-1107614525.html
https://sarabic.ae/20251129/نائب-في-البرلمان-اللبناني-إسرائيل-تتحضر-بجدية-لاجتياح-الجنوب-وحزب-الله-ملتزم-بتطبيق-الاتفاق-1107612949.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e044300b7e7b31c86425696dc17713c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار حزب الله

تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن

13:35 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
هددت إسرائيل بتوسيع هجماتها في لبنان ما لم يتحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وذلك في رسالة نقلت إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة.
وأشارت الرسالة التحذيرية إلى أن تل أبيب قد تستهدف مناطق امتنعت عن قصفها سابقا بناءا على طلب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وتدرس إسرائيل وضع مهلة للبنان، لكنها تنتظر قرارا أمريكيا، فيما تستعد مبعوثة ترامب، مورغان أورتاغوس، لزيارة تل أبيب وبيروت الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير لقناة "كان 11" الإسرائيلية.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
أمس, 11:40 GMT
وعقدت القيادات الأمنية الإسرائيلية اجتماعا خاصا، ناقشت فيه زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المرتقبة إلى بيروت، بهدف تنسيق العمليات العسكرية بما لا يؤثر على الزيارة.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بدعم أمريكي، بعد توثيق الجيش اللبناني لدخول صحفيين إلى أحد أنفاق "حزب الله" اللبناني المكتشفة حديثا، وهي خطوة وصفتها تل أبيب بأنها محاولة لتخفيف الضغط الدولي.
وأفادت قناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة للمستوى السياسي لتكثيف هجماته على لبنان ضد "حزب الله" اللبناني، خلال جلسة خاصة عُقدت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحضرها عدد من كبار الوزراء.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق
أمس, 10:28 GMT
وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" اللبناني لن يرد قريبا على اغتيال رئيس أركانه، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الأسبوع.
وهدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها مساء الجمعة الماضي، بالرد على اغتيال الطبطبائي، قائلا: "ما حدث اعتداء سافر وجريمةٌ موصوفة، ولنا الحق في الرد، وسنحدد التوقيت المناسب لذلك".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала