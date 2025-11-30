https://sarabic.ae/20251130/تقارير-تكشف-عن-رسالة-تحذيرية-من-إسرائيل-إلى-لبنان-عبر-واشنطن-1107645279.html

تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن

تقارير تكشف عن رسالة تحذيرية من إسرائيل إلى لبنان عبر واشنطن

هددت إسرائيل بتوسيع هجماتها في لبنان ما لم يتحرك الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وذلك في رسالة نقلت إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة. 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت الرسالة التحذيرية إلى أن تل أبيب قد تستهدف مناطق امتنعت عن قصفها سابقا بناءا على طلب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وتدرس إسرائيل وضع مهلة للبنان، لكنها تنتظر قرارا أمريكيا، فيما تستعد مبعوثة ترامب، مورغان أورتاغوس، لزيارة تل أبيب وبيروت الأسبوع المقبل، وفقا لتقرير لقناة "كان 11" الإسرائيلية.وعقدت القيادات الأمنية الإسرائيلية اجتماعا خاصا، ناقشت فيه زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المرتقبة إلى بيروت، بهدف تنسيق العمليات العسكرية بما لا يؤثر على الزيارة.ويأتي التصعيد الإسرائيلي بدعم أمريكي، بعد توثيق الجيش اللبناني لدخول صحفيين إلى أحد أنفاق "حزب الله" اللبناني المكتشفة حديثا، وهي خطوة وصفتها تل أبيب بأنها محاولة لتخفيف الضغط الدولي.وأفادت قناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة للمستوى السياسي لتكثيف هجماته على لبنان ضد "حزب الله" اللبناني، خلال جلسة خاصة عُقدت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحضرها عدد من كبار الوزراء.وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" اللبناني لن يرد قريبا على اغتيال رئيس أركانه، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الأسبوع. وهدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها مساء الجمعة الماضي، بالرد على اغتيال الطبطبائي، قائلا: "ما حدث اعتداء سافر وجريمةٌ موصوفة، ولنا الحق في الرد، وسنحدد التوقيت المناسب لذلك".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

