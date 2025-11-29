https://sarabic.ae/20251129/نائب-في-البرلمان-اللبناني-إسرائيل-تتحضر-بجدية-لاجتياح-الجنوب-وحزب-الله-ملتزم-بتطبيق-الاتفاق-1107612949.html

نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق

الصايغ في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال إن "الإسرائيلي لاحظ التباطؤ في تطبيق القرار، فأخذ النقاط الخمس ونقاطا أمنية، ما أعطى حجة إضافية لـ"حزب الله" للإعلان عن بدء استعادته لبنيته التحتية وبناء قدراته التي تستمر إسرائيل في ضربها".وأكد أن "إسرائيل لديها أطماع غير معلنة في لبنان ولكن نحن نعطيها الحجج لتصنع منطقة عازلة في الجنوب وهذا هو الخطر الأكبر بعد سنة من هذا الاتفاق"، كاشفا عن "وجود توتر كبير قد يمتد من الجنوب الى كل لبنان"، لافتا إلى "عدة رسائل نقلت الى لبنان تؤكد على احتمال حدوث عملية إسرائيلية في الجنوب".وقال: "إذا هاجمت إسرائيل لبنان ستبدأ من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي على لبنان و"حزب الله" خاصة أن يتخذ قرارا كبيرا لإنقاذ لبنان من براثن الاعتداء الذي سيضرب هذا البلد".ورأى أن "هدف إسرائيل اليوم ليس أمنيا أو عسكريا، بل بناء جنوب جديد يكون تقريبا فارغا من أهله لبناء مناطق اقتصادية وغيرها، ما سيعرّض لبنان من بعدها إلى نكسة ديموغرافية".ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "الدبلوماسية اللبنانية عليها المثابرة أكثر لإقناع العقل الغربي والعربي بأن الدولة اللبنانية لا تمتلك القدرات الكبيرة المادية لكي تقوم بمهمة حصر السلاح والدولة وعلى ضعف تسلحها قادرة على التعامل مع الإسرائيلي لتنزع منه الحجج".وحول ملف الانتخابات النيابية، رأى الصايغ أن "إقفال مجلس النواب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وأي ضربة إسرائيلية قد تزعزع العملية الانتخابية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

