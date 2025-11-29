نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق
نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق
أكد النائب في البرلمان اللبناني، سليم الصايغ، أن "حزب الله ملتزم بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والعامل الذي يؤخر بلوغ كامل بنود الاتفاق متمثل في عدم الانتهاء من...
الصايغ في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال إن "الإسرائيلي لاحظ التباطؤ في تطبيق القرار، فأخذ النقاط الخمس ونقاطا أمنية، ما أعطى حجة إضافية لـ"حزب الله" للإعلان عن بدء استعادته لبنيته التحتية وبناء قدراته التي تستمر إسرائيل في ضربها".وأكد أن "إسرائيل لديها أطماع غير معلنة في لبنان ولكن نحن نعطيها الحجج لتصنع منطقة عازلة في الجنوب وهذا هو الخطر الأكبر بعد سنة من هذا الاتفاق"، كاشفا عن "وجود توتر كبير قد يمتد من الجنوب الى كل لبنان"، لافتا إلى "عدة رسائل نقلت الى لبنان تؤكد على احتمال حدوث عملية إسرائيلية في الجنوب".وقال: "إذا هاجمت إسرائيل لبنان ستبدأ من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي على لبنان و"حزب الله" خاصة أن يتخذ قرارا كبيرا لإنقاذ لبنان من براثن الاعتداء الذي سيضرب هذا البلد".ورأى أن "هدف إسرائيل اليوم ليس أمنيا أو عسكريا، بل بناء جنوب جديد يكون تقريبا فارغا من أهله لبناء مناطق اقتصادية وغيرها، ما سيعرّض لبنان من بعدها إلى نكسة ديموغرافية".ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "الدبلوماسية اللبنانية عليها المثابرة أكثر لإقناع العقل الغربي والعربي بأن الدولة اللبنانية لا تمتلك القدرات الكبيرة المادية لكي تقوم بمهمة حصر السلاح والدولة وعلى ضعف تسلحها قادرة على التعامل مع الإسرائيلي لتنزع منه الحجج".وحول ملف الانتخابات النيابية، رأى الصايغ أن "إقفال مجلس النواب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وأي ضربة إسرائيلية قد تزعزع العملية الانتخابية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
نائب في البرلمان اللبناني: إسرائيل تتحضر بجدية لاجتياح الجنوب و"حزب الله" ملتزم بتطبيق الاتفاق

29.11.2025
حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني، سليم الصايغ، أن "حزب الله ملتزم بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والعامل الذي يؤخر بلوغ كامل بنود الاتفاق متمثل في عدم الانتهاء من حصر السلاح".
الصايغ في مقابلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال إن "الإسرائيلي لاحظ التباطؤ في تطبيق القرار، فأخذ النقاط الخمس ونقاطا أمنية، ما أعطى حجة إضافية لـ"حزب الله" للإعلان عن بدء استعادته لبنيته التحتية وبناء قدراته التي تستمر إسرائيل في ضربها".
وأكد أن "إسرائيل لديها أطماع غير معلنة في لبنان ولكن نحن نعطيها الحجج لتصنع منطقة عازلة في الجنوب وهذا هو الخطر الأكبر بعد سنة من هذا الاتفاق"، كاشفا عن "وجود توتر كبير قد يمتد من الجنوب الى كل لبنان"، لافتا إلى "عدة رسائل نقلت الى لبنان تؤكد على احتمال حدوث عملية إسرائيلية في الجنوب".
وقال: "إذا هاجمت إسرائيل لبنان ستبدأ من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي على لبنان و"حزب الله" خاصة أن يتخذ قرارا كبيرا لإنقاذ لبنان من براثن الاعتداء الذي سيضرب هذا البلد".
ورأى أن "هدف إسرائيل اليوم ليس أمنيا أو عسكريا، بل بناء جنوب جديد يكون تقريبا فارغا من أهله لبناء مناطق اقتصادية وغيرها، ما سيعرّض لبنان من بعدها إلى نكسة ديموغرافية".
ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "الدبلوماسية اللبنانية عليها المثابرة أكثر لإقناع العقل الغربي والعربي بأن الدولة اللبنانية لا تمتلك القدرات الكبيرة المادية لكي تقوم بمهمة حصر السلاح والدولة وعلى ضعف تسلحها قادرة على التعامل مع الإسرائيلي لتنزع منه الحجج".
وحول ملف الانتخابات النيابية، رأى الصايغ أن "إقفال مجلس النواب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وأي ضربة إسرائيلية قد تزعزع العملية الانتخابية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
