لبنان يرد على أنباء نقل مصر لرسالة تهديد إسرائيلية
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بشكلٍ قاطع وحاسم، كل ما رُوج عن أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نقل تهديدات إسرائيلية مباشرة إلى لبنان.
وقال بري في تصريح لصحيفة "الديار" اللبنانية، إن "الوزير المصري بدر عبد العاطي، لم ينقل لنا أي تهديد على الإطلاق، الكلام لم يتعدَّ جوًّا عامًا فقط".وحول الشائعات المتداولة عن "مهلة إسرائيلية تنتهي بنهاية الشهر" أو "حرب وشيكة"، أكد بري أن مصدر هذه الأجواء هو الإعلام الإسرائيلي وتصريحات المسؤولين في تل أبيب، مشيرًا إلى أن "الإسرائيليين يلوّحون بالتهديد منذ أسابيع وهذا أسلوب مألوف لديهم".والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية.وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".وقال إن "مصر ستظل إلى جانب لبنان في مواجهة الظروف الراهنة كافة، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم في مجالات التنمية وبناء القدرات"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة بأسرها".وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الرئيس عون أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان يرد على أنباء نقل مصر لرسالة تهديد إسرائيلية

نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بشكلٍ قاطع وحاسم، كل ما رُوج عن أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نقل تهديدات إسرائيلية مباشرة إلى لبنان.
وقال بري في تصريح لصحيفة "الديار" اللبنانية، إن "الوزير المصري بدر عبد العاطي، لم ينقل لنا أي تهديد على الإطلاق، الكلام لم يتعدَّ جوًّا عامًا فقط".
وحول الشائعات المتداولة عن "مهلة إسرائيلية تنتهي بنهاية الشهر" أو "حرب وشيكة"، أكد بري أن مصدر هذه الأجواء هو الإعلام الإسرائيلي وتصريحات المسؤولين في تل أبيب، مشيرًا إلى أن "الإسرائيليين يلوّحون بالتهديد منذ أسابيع وهذا أسلوب مألوف لديهم".
إسرائيل تشن ضربات جديدة جنوبي لبنان في ذكرى وقف إطلاق النار
إسرائيل تشن ضربات جديدة جنوبي لبنان في ذكرى وقف إطلاق النار
27 نوفمبر, 22:59 GMT
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت، عددًا من أعضاء مجلس النواب اللبناني، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة اللبنانية.
وخلال اللقاء، جدد عبد العاطي، موقف مصر الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن "القاهرة حريصة كل الحرص على دعم لبنان الشقيق ومساندة مؤسساته الوطنية من أجل الحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية"، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددًا على أن "صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية".
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، "بشكل كامل من جميع الأطراف"، وضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.
"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة
"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة
27 نوفمبر, 17:50 GMT
كما أكد عبد العاطي ضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن "مصر تدعم كل ما من شأنه تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية".
وقال إن "مصر ستظل إلى جانب لبنان في مواجهة الظروف الراهنة كافة، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم في مجالات التنمية وبناء القدرات"، لافتًا إلى أن "استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة بأسرها".
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث قدم التهنئة لعون بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، مؤكدًا اعتزازه بما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم متنامٍ.
وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الرئيس عون أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على تهنئته بعيد الاستقلال، وعلى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في مختلف المجالات، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والدولتين، وعلى حرص لبنان على علاقاته المتميزة مع مصر.
بحر لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
خبراء لـ"سبوتنيك": اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص خطوة متقدمة
27 نوفمبر, 13:27 GMT
وفي إطار الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لاحترام سيادة لبنان، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم مصر لسياسة الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
