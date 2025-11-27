خبراء لـ"سبوتنيك": اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص خطوة متقدمة

عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
بعد سبع سنوات من المفاوضات، وقّع لبنان اتفاقية ترسيم حدوده البحرية مع قبرص، مما فتح الباب أمام نقاش واسع حول أهميتها وانعكاسها على ملف الطاقة والصراع الإقليمي، وحول أبعاد الاتفاقية وتداعياتها، خصوصًا في ظل التهديدات الإسرائيلية ومحاولات عرقلة استثمار لبنان لثروته النفطية، فماذا قال الخبراء عبر "سبوتنيك" في هذا السياق؟

نائبة في البرلمان اللبناني: الترسيم بين لبنان وقبرص هو أفضل الممكن

رأت النائبة في البرلمان اللبناني، نجاة صليبا، أن "الحروب في الشرق الأوسط تزداد عُنْفًا نتيجة الصراع على الغاز"، مشيرة في حديث إلى "سبوتنيك" إلى أن "لبنان قدم تنازلات كبيرة في ملف الترسيم مع إسرائيل".
وردًا على تصريح وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حول ضرورة إعادة النظر في الحدود البحرية مع لبنان، أكدت صليبا وجوب "تشكيل لجنة لبنانية مختصة للرد على مثل هذه الادعاءات والمطالبة بالخط 29 استنادًا إلى الأدلة والوثائق".
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
فرنسا تسلم لبنان وسوريا وثائق وخرائط ترسيم الحدود
9 مايو, 11:05 GMT
وشددت على أن "استرجاع الحقوق يتطلب حُجَجًا قانونية متماسكة وبناء دولة قوية بمؤسسات فاعلة، داعية إلى تعاون سياسي واسع واحترام الدستور".
وأكدت أن "الفريق العلمي المكلّف بالملف ضم البروفيسور نجيب مسيحي، الخبير القانوني في ترسيم الحدود البحرية، الذي اعتبر أن الترسيم بين لبنان وقبرص هو "أفضل ما يمكن الحصول عليه"، بعد أن كان قد اعترض سابقًا على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
بحر لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
أمس, 16:07 GMT
ودعا الخبير العسكري لبنان إلى "التمسك باتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل بالاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الهدف الحقيقي من التهديدات الإسرائيلية هو منع لبنان من استخراج النفط"
وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد عادل المشموشي، على "أهمية معالجة إشكالية الحدود مع الدول المجاورة ضمن الأطر القانونية والدستورية"، مشددا على أن "لبنان غير ملزم بالتنازل عن أي من حقوقه".

واعتبر المشموشي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أي خلل في الترسيم بين لبنان وقبرص يعود حَصْرًا إلى أداء الفرق الفنية والخبراء المفاوضين، مشددا على أهمية العودة إلى المواثيق الدولية".

وأوضح أن "هذا الترسيم انعكس سَلْبًا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مما دفع كاتس للمطالبة بإعادة النظر فيه"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تعتمد على قوتها العسكرية ودعم بعض الدول لتهديد لبنان وفرض شروطها".
ودعا الخبير العسكري لبنان إلى "التمسك باتفاقية الترسيم البحري مع إسرائيل بالاستناد إلى وثائق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الهدف الحقيقي من التهديدات الإسرائيلية هو منع لبنان من استخراج النفط".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
ميقاتي يعلق على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا
11 يناير, 12:52 GMT
ووقع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أمس الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عن عون قوله بعد اللقاء، إن "هذا الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو سلسلة اتفاقيات تعاون مستقبلية في مختلف المجالات، وأنه لا يزال أمام البلدين الكثير لإنجازه على مستوى العلاقات الثنائية".
وأضاف: "لبنان يوجه دعوة واضحة وصريحة إلى كل من يرغب بالتعاون معه واستكمال هذا التفاهم البحري"، مؤكدا أن "هذا المسار يشكل السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار، وعن سياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت المنطقة وشعوبها أثمانا باهظة".
وبيّن عون أنه "بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية أصبح بإمكان الجانبين العمل بجدية على تطوير اتفاقيات ثنائية تسهل أعمال الشركات المستكشفة، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وخطوط النقل والسياحة".
وأشار إلى "أهمية التعاون في مجالي الأمن والدفاع، بما يشمل مشروع "مركز البحث والإنقاذ" المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين"، لافتا إلى أن "بلاده تتطلع إلى تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، بما يتيح تكثيف التعاون مع أوروبا وتسريع آليات التفاعل معها".
وأكد عون أن "التعاون بين البلدين لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، وليس محاولة لقطع الطريق على أي جار أو صديق أو شريك"، مشددا على أن "الاتفاق يشكل لبنة أولى في جسر تعاون دولي يأمل لبنان أن يمتد عبر المنطقة بأكملها".
