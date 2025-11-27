https://sarabic.ae/20251127/سبوتنيك-في-تغطية-خاصة-لمرور-عام-على-الهدنة-في-لبنان-الحرب-مستمرة-بأوجه-مختلفة--1107563760.html

"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة

"سبوتنيك" في تغطية خاصة لمرور عام على الهدنة في لبنان: الحرب مستمرة بأوجه مختلفة

سبوتنيك عربي

مرت السنة الأولى على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في ظل استمرار واضح للاعتداءات الإسرائيلية وصمت مطلق يتبعه "حزب الله" اللبناني. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T17:50+0000

2025-11-27T17:50+0000

2025-11-27T17:50+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106199182_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4dc2bef6cc30538089308c6463b4007e.jpg

وفي الذكرى الأولى، نفذ سلاح الجوّ الإسرائيلي سلسلة هجمات في جنوب لبنان وذلك قبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني وبالتزامن مع كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، أكّد فيها أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر".كيف علق "حزب الله" عبر "سبوتنيك" وما هو رأي المتابعين والخبراء؟النائب في البرلمان اللبناني عن "كتلة الوفاء للمقاومة" علي عمار، وجه في هذه الذكرى رسالة إلى الشعب اللبناني بكل أطيافه، حثهم فيها على التمسك بأعلى درجات الوحدة في وجه إسرائيل التي لم تترك فرصة الا وتعتدي على السيادة اللبنانية".ولفت إلى أن "إسرائيل منذ إعلان وقف الأعمال العدائية حتى اليوم لم تلتزم بأي من بنود وقف إطلاق النار، مقابل التزام لبنان والمقاومة التزاما كاملا"، وقال: "ليس "حزب الله" من بدأ بهذه المعركة بل إسرائيل، التي تضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالواقع الإقليمي واللبناني"، مشددا على أن "إسرائيل لا تردعها إلا لغة المقاومة".ورأى عمار أن "إسرائيل لم توقف الحرب في أي يوم من الأيام، وفي حال استمرت في حربها هذه، ليس أمام لبنان، حكومة وجيشا وشعبا ومقاومة، سوى الدفاع عن السيادة الوطنية لمنعها من تحقيق أحلامها في لبنان"، مؤكدا أن "حزب الله" سيكون بأعلى درجات الجهوزية للدفاع عن أرض لبنان وسيادته".وعن مبادرة رئيس الجمهورية، قال رعد "نحن نصدق رئيس الجمهورية، لكن إسرائيل تريد اسقاط كل المبادرات الداخلية والدولية".وعن ما إذا كان لبنان مقبل على حرب، رأى أن "هذا متوقف على مدى التزام إسرائيل بالاعراف والقوانين الدولية، إلا أن ممارساتها تؤشر على أنها تريد استجلاب الحرب ليس فقط على مستوى لبنان بل المنطقة".وزير خارجية لبناني سابق: إسرائيل تريد جر دول المنطقة الى السلام والولايات المتحدة تتخلّف عن دورها الوسيطمن جهته شدد وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز على أن "لبنان حاول تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في منطقة الجنوب ونشر قوات الجيش اللبناني، إلاّ أنه لم يقابل بأي خطوة من الطرف الإسرائيلي" .وفيما قال إنّ "الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على مناطق الجنوب والغارات يومية ومكثفة"، اعتبر أن" وقف اطلاق النار لن يحصل، والولايات المتحدة تتخلف عن دورها الوسيط والراعي في هذا الإطار، مشددا على أن "الجانب الأميركي يكتفي بابلاغنا يوميا بالتهديدات الإسرائيلية".باحث سياسي: أخاف على لبنان من الحرب و"حزب الله" رمّم نفسهبدوره أكّد الباحث السياسي محمد يعقوب أنّ "الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي اتفاق في حين أن "حزب الله" التزم بشكل كلي، واضعا الكرة في ملعب الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني أثبت أنه يحمي لبنان بكل أطيافه".وأضاف: "حزب الله يقول للجميع أن صمته يأتي بهدف الحفاظ على لبنان وشعبه، لأن الاسرائيلي يريد بشكل واضح التوسّع في لبنان عبر بناء المستوطنات والمصانع وغيرها".وتابع: "حزب الله بقي ملتزما رغم كل الخسائر التي تعرض لها والإسرائيلي يريد تهجير أبناء الجنوب وهذا ما يعيه تماما الحزب، من هنا يمكن القول إن "خياره الأول الحفاظ على الشعب في أرضه".وإذ اعتبر يعقوب أن "حزب الله" لن يسكت إلى ما لا نهاية، أكّد أنّ "الخطر الاسرائيلي مقبل على لبنان، وبالتالي نخاف على لبنان من الحرب، ومن دون أي شك "حزب الله" الذي رمّم نفسه سيواجه هذا الخطر، غير أنه يمارس سياسة الغموض في هذه المرحلة في ما يتعلق بجهوزيته".ورأى أنّ "قوة "حزب الله" تتمركز بشكل أساسي بقوة وتماسك قاعدته الشعبية الثابتة، والتي تؤمن كل الإيمان بضرورة الوقوف بوجه إسرائيل".

https://sarabic.ae/20251127/إسرائيل-أكثر-من-370-إرهابيا-قتلوا-لانتهاكهم-هدنة-وقف-إطلاق-في-لبنان-بعد-عام-على-توقيعها-1107561702.html

https://sarabic.ae/20251127/خبراء-لـسبوتنيك-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وقبرص-خطوة-متقدمة-1107551364.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار حزب الله