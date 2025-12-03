https://sarabic.ae/20251203/متخذا-إجراءات-جديدة-الجيش-العراقي-يحدد-منفذي-الهجوم-على-حقل-كورمور-للغاز-بكردستان-1107792617.html

متخذا إجراءات جديدة… الجيش العراقي يحدد منفذي الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بكردستان

متخذا إجراءات جديدة… الجيش العراقي يحدد منفذي الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بكردستان

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن الهجوم الذي نفذ على حقل كورمور للغاز في السليمانية، تم بواسطة "طائرتين مسيرتين"،

وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على حقل الغاز نفذته "العناصر الخارجة عن القانون والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية".وأوضح اللواء صباح النعمان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد صادق على نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية مسؤولين أمنيين من بغداد وإقليم كردستان.وتوصلت التحقيقات إلى أن "الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر 2025 هو الحادي عشر من نوعه الذي يستهدف الحقل من نفس المنطقة، حيث أكدت اللجنة أن منفذي الهجوم هم عناصر خارجة عن القانون صدرت بحق بعضهم مذكرات قبض قضائية، وأن الأجهزة الأمنية تتابعهم لتقديمهم للعدالة".ووافق شياع السوداني على حزمة إجراءات أمنية لحماية حقل الغاز سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وتشمل هذه الإجراءات إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، وتزويد الحقل بمنظومات دفاع جوي، واستبدال القيادات الأمنية في المنطقة بأخرى "تتمتع بالكفاءة".وكانت شركة "دانة غاز"، أعلنت الجمعة الماضية، استعدادها لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية، مشيرة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين"، وذلك يوم الأربعاء الماضي.ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان، في بيان مشترك عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم، الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم، ومن المتوقع أن يشهد الإقليم ذاته، انقطاعًا كاملًا خلال الساعات المقبلة.

