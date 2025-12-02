العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/العراق-دانة-غاز-تكشف-حقيقة-توقف-إنتاج-الغاز-من-حقل-كورمور-بكردستان-1107740628.html
العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان
العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "دانة غاز" في العراق، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تلقيها أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوقف الإنتاج في حقل غاز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T17:09+0000
2025-12-02T17:09+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:13:4576:2587_1920x0_80_0_0_96774f55b7d036a01def8e060033d3d3.jpg
وذكرت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لشبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لا صحة للتقارير الإعلامية، التي نُشرت أن رئيس الوزراء العراقي طلب تعليق العمليات حتى انتهاء التحقيق في الهجوم، الذي استهدف المنشأة الأسبوع الماضي".ووصفت الشركة تلك الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، حيث قالت "دانة غاز"، إن "ما ورد في بعض وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق"، مضيفة أن السوداني، "عبر بوضوح عن رغبته في استئناف إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان الصادر عن متحدث باسم الشركة: "نحن ممتنون له (السوداني) شخصيًا ولجميع العاملين في مكتبه على استجابتهم السريعة ودعمهم في المسائل الأمنية والزيارة الفورية للمسؤولين الاتحاديين رفيعي المستوى إلى حقل كورمور".ويوم السبت الماضي، أكدت وسائل إعلام محلية استئناف تصدير الغاز من حقل "كورمور" للغاز الطبيعي بعد 3 أيام على الهجوم بطائرتين مسيرتين استهدف الحقل، حيث ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، أنه "بعد عودة الموظفين والفنيين إلى حقل كورمور للغاز، صدرت اليوم أول شحنة من الغاز المسال (LPG) إلى المدن، عقب حادثة الاستهداف".وأفادت بأن "أول قافلة من الغاز المسال، مكوّنة من 8 صهاريج، أرسلت اليوم من الحقل إلى المدن على سبيل الاختبار"، فيما نقلت الشبكة عن يوسف نوري، أحد سائقي الصهاريج في "كورمور"، أنه "في الساعة 09:00 من صباح اليوم، اتصلوا بنا للذهاب وتحميل الغاز المسال. ذهبنا وقمنا بتحميل الغاز بالآلية المعتادة".وأضاف السائق: "المكان المستهدف كبير وقد تعرض للاحتراق، والفرق الآن مشغولة بالعمل فيه، وهو مستودع لمادة النفثا. وحتى الآن، لم يستأنف تحميل النفثا لديهم".وكانت شركة "دانة غاز"، أعلنت الجمعة الماضية، استعدادها لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية، مشيرة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين"، وذلك يوم الأربعاء الماضي.ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم، ومن المتوقع أن يشهد الإقليم ذاته، انقطاعًا كاملًا خلال الساعات المقبلة.
https://sarabic.ae/20251128/بعد-استهدافه-حكومتا-إقليم-كردستان-والعراق-تعقدان-اجتماعا---لبحث-مستقبل-حقل-كورمور-للغاز-1107586765.html
https://sarabic.ae/20200322/دانة-غاز-الإماراتية-تؤكد-عدم-تأثر-عملياتها-في-مصر-والعراق-بتداعيات-كورونا-1044934609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:0:4384:3288_1920x0_80_0_0_90018696077325377b4e513f9d987520.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان

17:09 GMT 02.12.2025
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Fernando Llano
تابعنا عبر
كشفت شركة "دانة غاز" في العراق، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تلقيها أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوقف الإنتاج في حقل غاز "كورمور" بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان.
وذكرت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لشبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لا صحة للتقارير الإعلامية، التي نُشرت أن رئيس الوزراء العراقي طلب تعليق العمليات حتى انتهاء التحقيق في الهجوم، الذي استهدف المنشأة الأسبوع الماضي".
ووصفت الشركة تلك الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، حيث قالت "دانة غاز"، إن "ما ورد في بعض وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق"، مضيفة أن السوداني، "عبر بوضوح عن رغبته في استئناف إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن".
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
28 نوفمبر, 11:54 GMT
وأضاف البيان الصادر عن متحدث باسم الشركة: "نحن ممتنون له (السوداني) شخصيًا ولجميع العاملين في مكتبه على استجابتهم السريعة ودعمهم في المسائل الأمنية والزيارة الفورية للمسؤولين الاتحاديين رفيعي المستوى إلى حقل كورمور".

وعبّرت الشركة عن شكرها لالتزام المسؤولين الاتحاديين بـ"إصدار تقرير التحقيق الخاص بالاعتداء"، داعية لـ"متابعة جميع الأمور الواردة به في أسرع وقت ممكن".

ويوم السبت الماضي، أكدت وسائل إعلام محلية استئناف تصدير الغاز من حقل "كورمور" للغاز الطبيعي بعد 3 أيام على الهجوم بطائرتين مسيرتين استهدف الحقل، حيث ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، أنه "بعد عودة الموظفين والفنيين إلى حقل كورمور للغاز، صدرت اليوم أول شحنة من الغاز المسال (LPG) إلى المدن، عقب حادثة الاستهداف".
وأفادت بأن "أول قافلة من الغاز المسال، مكوّنة من 8 صهاريج، أرسلت اليوم من الحقل إلى المدن على سبيل الاختبار"، فيما نقلت الشبكة عن يوسف نوري، أحد سائقي الصهاريج في "كورمور"، أنه "في الساعة 09:00 من صباح اليوم، اتصلوا بنا للذهاب وتحميل الغاز المسال. ذهبنا وقمنا بتحميل الغاز بالآلية المعتادة".
وأضاف السائق: "المكان المستهدف كبير وقد تعرض للاحتراق، والفرق الآن مشغولة بالعمل فيه، وهو مستودع لمادة النفثا. وحتى الآن، لم يستأنف تحميل النفثا لديهم".
أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2020
"دانة غاز" الإماراتية تؤكد عدم تأثر عملياتها في مصر والعراق بتداعيات "كورونا"
22 مارس 2020, 10:57 GMT
وكانت شركة "دانة غاز"، أعلنت الجمعة الماضية، استعدادها لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية، مشيرة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين"، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان، في بيان مشترك يوم الأربعاء الماضي، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم، الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.

ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم، ومن المتوقع أن يشهد الإقليم ذاته، انقطاعًا كاملًا خلال الساعات المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала