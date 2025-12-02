https://sarabic.ae/20251202/العراق-دانة-غاز-تكشف-حقيقة-توقف-إنتاج-الغاز-من-حقل-كورمور-بكردستان-1107740628.html

العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان

العراق.. "دانة غاز" تكشف حقيقة توقف إنتاج الغاز من حقل "كورمور" بكردستان

سبوتنيك عربي

كشفت شركة "دانة غاز" في العراق، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تلقيها أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوقف الإنتاج في حقل غاز... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T17:09+0000

2025-12-02T17:09+0000

2025-12-02T17:09+0000

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:13:4576:2587_1920x0_80_0_0_96774f55b7d036a01def8e060033d3d3.jpg

وذكرت الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، لشبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لا صحة للتقارير الإعلامية، التي نُشرت أن رئيس الوزراء العراقي طلب تعليق العمليات حتى انتهاء التحقيق في الهجوم، الذي استهدف المنشأة الأسبوع الماضي".ووصفت الشركة تلك الادعاءات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، حيث قالت "دانة غاز"، إن "ما ورد في بعض وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق"، مضيفة أن السوداني، "عبر بوضوح عن رغبته في استئناف إنتاج الغاز في أقرب وقت ممكن".وأضاف البيان الصادر عن متحدث باسم الشركة: "نحن ممتنون له (السوداني) شخصيًا ولجميع العاملين في مكتبه على استجابتهم السريعة ودعمهم في المسائل الأمنية والزيارة الفورية للمسؤولين الاتحاديين رفيعي المستوى إلى حقل كورمور".ويوم السبت الماضي، أكدت وسائل إعلام محلية استئناف تصدير الغاز من حقل "كورمور" للغاز الطبيعي بعد 3 أيام على الهجوم بطائرتين مسيرتين استهدف الحقل، حيث ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، أنه "بعد عودة الموظفين والفنيين إلى حقل كورمور للغاز، صدرت اليوم أول شحنة من الغاز المسال (LPG) إلى المدن، عقب حادثة الاستهداف".وأفادت بأن "أول قافلة من الغاز المسال، مكوّنة من 8 صهاريج، أرسلت اليوم من الحقل إلى المدن على سبيل الاختبار"، فيما نقلت الشبكة عن يوسف نوري، أحد سائقي الصهاريج في "كورمور"، أنه "في الساعة 09:00 من صباح اليوم، اتصلوا بنا للذهاب وتحميل الغاز المسال. ذهبنا وقمنا بتحميل الغاز بالآلية المعتادة".وأضاف السائق: "المكان المستهدف كبير وقد تعرض للاحتراق، والفرق الآن مشغولة بالعمل فيه، وهو مستودع لمادة النفثا. وحتى الآن، لم يستأنف تحميل النفثا لديهم".وكانت شركة "دانة غاز"، أعلنت الجمعة الماضية، استعدادها لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية، مشيرة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين"، وذلك يوم الأربعاء الماضي.ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، يوم الأربعاء الماضي، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم، ومن المتوقع أن يشهد الإقليم ذاته، انقطاعًا كاملًا خلال الساعات المقبلة.

https://sarabic.ae/20251128/بعد-استهدافه-حكومتا-إقليم-كردستان-والعراق-تعقدان-اجتماعا---لبحث-مستقبل-حقل-كورمور-للغاز-1107586765.html

https://sarabic.ae/20200322/دانة-غاز-الإماراتية-تؤكد-عدم-تأثر-عملياتها-في-مصر-والعراق-بتداعيات-كورونا-1044934609.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار