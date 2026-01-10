إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/إسرائيل-تخطط-لشن-هجوم-جديد-على-قطاع-غزة-مارس-المقبل-1109110630.html
إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل
إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ هجوم عسكري جديد على قطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار المقبل. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T23:08+0000
2026-01-10T23:08+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107509104_14:0:1271:707_1920x0_80_0_0_cea7c7c23c3affe6f0d7434ca7b5b1f7.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مصادر، إن الجيش الإسرائيلي "أعدّ خططًا لاستئناف عمليات عسكرية مكثفة في غزة خلال مارس/ آذار"، في إطار ما وصفته بالتحضير لمرحلة جديدة من القتال.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله، إن تنفيذ هذه العملية لن يكون ممكنًا من دون دعم من الولايات المتحدة.وأضاف الدبلوماسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعتقد بإمكانية نزع سلاح حركة حماس، وهو ما دفعه، بحسب المصدر، إلى إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط عسكرية للتعامل مع هذا السيناريو.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260110/أونروا-أطفال-غزة-بحاجة-ماسة-للشعور-بالدفء-والتغذية-الجيدة-1109110157.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107509104_171:0:1114:707_1920x0_80_0_0_8ad68330b96a6d4d19c4dc3292206805.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم

إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل

23:08 GMT 10.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatفي ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة
في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ هجوم عسكري جديد على قطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مصادر، إن الجيش الإسرائيلي "أعدّ خططًا لاستئناف عمليات عسكرية مكثفة في غزة خلال مارس/ آذار"، في إطار ما وصفته بالتحضير لمرحلة جديدة من القتال.
وبحسب المصادر، يخطط الجيش الإسرائيلي لشن هجوم باتجاه مدينة غزة بهدف دفع خط الفصل المعروف بـ"الخط الأصفر" ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار غربًا، باتجاه الساحل، بما يسمح بتوسيع المناطق الخاضعة لسيطرته.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله، إن تنفيذ هذه العملية لن يكون ممكنًا من دون دعم من الولايات المتحدة.
وأضاف الدبلوماسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعتقد بإمكانية نزع سلاح حركة حماس، وهو ما دفعه، بحسب المصدر، إلى إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط عسكرية للتعامل مع هذا السيناريو.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
"أونروا": أطفال غزة بحاجة ماسة للشعور بالدفء والتغذية الجيدة
22:01 GMT
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала