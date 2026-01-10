https://sarabic.ae/20260110/إسرائيل-تخطط-لشن-هجوم-جديد-على-قطاع-غزة-مارس-المقبل-1109110630.html

إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل

إسرائيل تخطط لشن هجوم جديد على قطاع غزة مارس المقبل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ هجوم عسكري جديد على قطاع غزة خلال شهر مارس/ آذار المقبل. 10.01.2026

موسكو –سبوتنيك. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مصادر، إن الجيش الإسرائيلي "أعدّ خططًا لاستئناف عمليات عسكرية مكثفة في غزة خلال مارس/ آذار"، في إطار ما وصفته بالتحضير لمرحلة جديدة من القتال.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله، إن تنفيذ هذه العملية لن يكون ممكنًا من دون دعم من الولايات المتحدة.وأضاف الدبلوماسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعتقد بإمكانية نزع سلاح حركة حماس، وهو ما دفعه، بحسب المصدر، إلى إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بإعداد خطط عسكرية للتعامل مع هذا السيناريو.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

غزة

