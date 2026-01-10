إقبال كبير على الجناح الروسي ضمن فعاليات القرية العالمية في دبي
17:55 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 18:33 GMT 10.01.2026)
© Sputnik . basel shartouhإقبال كبير على الجناح الروسي ضمن فعاليات القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
يشهد الجناح الروسي في الدورة الثلاثين من القرية العالمية في دبي إقبالا لافتا من الزوار، بفضل ما يقدمه من مزيج غني من الفنون الشعبية والمنتجات الحرفية والعروض الثقافية التي تعكس تنوّع التراث الروسي.
ويبرز الجناح هذا الموسم كأحد أكثر الأجنحة جذبا للزوار، سواء من خلال المعروضات التقليدية أو التجارب التفاعلية التي تتيح للضيوف التعرف على ملامح الثقافة الروسية عن قرب.
وقالت ممثلة الجناح الروسي، كريستينا، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تحظى المعروضات هذا العام باهتمام واسع من الزوار"، مشيرة إلى أن "الدمية الروسية الشهيرة "ماتريوشكا" تبقى من أكثر القطع التي تستقطب الأنظار".
وأوضحت أن "ماتريوشكا" المعروضة في الجناح تأتي من مدينة سيميونوف"، مبينة أن "عملية تصنيعها التي تبدأ من إعداد الخشب حتى الرسم النهائي تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل كل قطعة عملا فنيا فريدا يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي".
وأضافت كريستينا: "الجناح يعرض أيضا القبعات الروسية التقليدية "الأوشانكا" التي تثير فضول الزوار، حيث يحرص الكثير منهم على تجربتها والتقاط الصور بها".
كما أشارت إلى "الإقبال الكبير على خزف "غْجِل" الشهير، وهو فن روسي يعتمد على تشكيل الخزف ورسمه يدويا"، مؤكدة أن "كل قطعة تحمل توقيع الفنان الذي قام برسمها، ما يمنحها قيمة فنية وتراثية عالية".
وأكدت كريستنيا أن "الزوار يبدون دهشتهم من استمرار الحرف اليدوية التقليدية في روسيا، معتبرين أن رؤية أعمال مصنوعة ومزخرفة بالكامل باليد أصبحت تجربة نادرة في زمن الإنتاج السريع".
وتضم فعاليات الدورة الثلاثين من القرية العالمية في دبي، أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة من مختلف القارات، من بينها الإمارات، السعودية، مصر، الهند، الصين، اليابان، فرنسا، إيطاليا، المغرب، سوريا، وروسيا، وغيرها من الدول المشاركة التي تحوّل القرية إلى لوحة عالمية نابضة بالحياة.
وتعكس الأجنحة المشاركة ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها عبر عروض فنية وتراثية، ومأكولات شعبية، ومنتجات حرفية، وتجارب تفاعلية تمنح الزوار فرصة للتعرّف على تنوّع الحضارات في مكان واحد. ويبرز الجناح الروسي هذا الموسم بما يقدمه من عروض فلكلورية وحرف خشبية ومجسمات فنية تعكس التراث الروسي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للموسم الماضي، فقد استقبلت القرية العالمية نحو 10.5 مليون زائر، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الدورة الحالية بفضل تنوع الفعاليات وتطوير مناطق الترفيه.
وتقدّم القرية مجموعة واسعة من العروض اليومية، تشمل المسرحيات الغنائية، وعروض السيرك، والفرق الشعبية، إضافة إلى مناطق الألعاب الحديثة وتجارب الطعام العالمية، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الشتوية للسياح حول العالم.