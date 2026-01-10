عربي
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا
سبوتنيك عربي
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، رفضا للهجمة الإمبريالية التي تتعرض لها جمهورية فنزويلا...
2026-01-10T13:18+0000
2026-01-10T13:18+0000
حصري
فنزويلا
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109087623_0:0:1069:602_1920x0_80_0_0_14d7b81d61612b5604c1a0c007aa3977.png
وأكد المشاركون خلال الوقفة دعمهم الكامل للشعب الفنزويلي في حقه المشروع بتقرير مصيره بحرية، والحفاظ على سيادته واستقلال قراره السياسي، وصون ثرواته الوطنية من سياسات النهب والهيمنة الخارجية.كما شددوا على أهمية تعزيز التضامن الدولي بين الشعوب الحرة في مواجهة السياسات الإمبريالية، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومجدّدين وقوفهم إلى جانب صمود الشعب الفنزويلي ونضاله المستمر في وجه التدخلات الخارجية والعدوان على إرادته الوطنية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260109/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-سنتصدى-للعدوان-الأمريكي-بالدبلوماسية-1109076493.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109087623_205:0:1018:610_1920x0_80_0_0_0c9a9941d8d93b4844bf636928c52c33.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, فنزويلا, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, فنزويلا, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا

13:18 GMT 10.01.2026
© Photo / Abdul Kader Al-Bayاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا
اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ينظم وقفة تضامنية دعما لجمهورية فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Abdul Kader Al-Bay
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، رفضا للهجمة الإمبريالية التي تتعرض لها جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما يرافقها من ضغوط سياسية واقتصادية ومحاولات للنيل من سيادتها الوطنية.
وأكد المشاركون خلال الوقفة دعمهم الكامل للشعب الفنزويلي في حقه المشروع بتقرير مصيره بحرية، والحفاظ على سيادته واستقلال قراره السياسي، وصون ثرواته الوطنية من سياسات النهب والهيمنة الخارجية.
كما شددوا على أهمية تعزيز التضامن الدولي بين الشعوب الحرة في مواجهة السياسات الإمبريالية، داعين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومجدّدين وقوفهم إلى جانب صمود الشعب الفنزويلي ونضاله المستمر في وجه التدخلات الخارجية والعدوان على إرادته الوطنية.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والتي أدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، بعد الهجمات الأمريكية على البلاد واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
أمس, 23:17 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".

كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس؛ مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.
