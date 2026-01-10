الإدارة الذاتية ترحب بمقترح خروج قواتها من الشيخ مقصود بشروط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/الإدارة-الذاتية-ترحب-بمقترح-خروج-قواتها-من-الشيخ-مقصود-بشروط-1109080171.html
الإدارة الذاتية ترحب بمقترح خروج قواتها من الشيخ مقصود بشروط
الإدارة الذاتية ترحب بمقترح خروج قواتها من الشيخ مقصود بشروط
سبوتنيك عربي
أشادت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد بمقترح لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T05:11+0000
2026-01-10T05:11+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_8a7271fdee2b91e85f2add0f1ca4ee53.jpg
وكتبت إلهام أحمد في بيان على منصة "إكس"، أن "حماية المدنيين في الحيين هي من أولوياتنا القصوى".وأردفت: "لذلك نرحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في شيخ مقصود الى شرق الفرات وذلك بشكل آمن شريطة أن يضمن وجود حماية كردية" لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان/ أبريل.وصادقت الحكومة السورية في نيسان 2025 على اتفاقية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكرديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إداريا، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.وتتواصل الاشتباكات والقصف على حي الشيخ مقصود لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع إعلان الجيش العربي السورية السيطرة على حي الأشرفية والانتشار بداخله عقب مواجهات ضارية مع قوى "أسايش" التي رفضت الخروج من حي الشيخ مقصود.الجيش السوري: الخيار الوحيد المتبقي للعناصر المسلحة بالشيخ مقصود هو تسليم أنفسهم
https://sarabic.ae/20260107/الجيش-السوري-كافة-مواقع-قسد-العسكرية-داخل-الأشرفية-والشيخ-مقصود-هدف-عسكري-مشروع-1108982077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1048:785_1920x0_80_0_0_5458178875eb69d49379390802f3d57c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الإدارة الذاتية ترحب بمقترح خروج قواتها من الشيخ مقصود بشروط

05:11 GMT 10.01.2026
© Photo / x.comالأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أشادت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد بمقترح لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى شرق الفرات.
وكتبت إلهام أحمد في بيان على منصة "إكس"، أن "حماية المدنيين في الحيين هي من أولوياتنا القصوى".
وأردفت: "لذلك نرحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في شيخ مقصود الى شرق الفرات وذلك بشكل آمن شريطة أن يضمن وجود حماية كردية" لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان/ أبريل.
واشترطت الإدارة الذاتية "أن يضمن وجود حماية كوردية محلية ومجلس محلي لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان"، حسبما ورد في البيان الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2026.
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
الجيش السوري: كافة مواقع "قسد" العسكرية داخل الأشرفية والشيخ مقصود هدف عسكري مشروع
7 يناير, 09:06 GMT
وصادقت الحكومة السورية في نيسان 2025 على اتفاقية اتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية وأسايش الحيين الكرديين، تضمنت أن الشيخ مقصود والأشرفية من أحياء مدينة حلب، ويتبعان لها إداريا، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "أسايش" مسؤولية حماية السكان المحليين، وتنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من الحيين باتجاه منطقة شرق الفرات، مع منح الحيين حق التمثيل العادل والكامل ضمن مجلس محافظة حلب.
وتتواصل الاشتباكات والقصف على حي الشيخ مقصود لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع إعلان الجيش العربي السورية السيطرة على حي الأشرفية والانتشار بداخله عقب مواجهات ضارية مع قوى "أسايش" التي رفضت الخروج من حي الشيخ مقصود.
الجيش السوري: الخيار الوحيد المتبقي للعناصر المسلحة بالشيخ مقصود هو تسليم أنفسهم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала