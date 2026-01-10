https://sarabic.ae/20260110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-3-أشخاص-عبروا-الخط-الأصفر-في-غزة-1109100760.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قضى على ثلاثة أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" في قطاع غزة، بعد أن عبروا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يفصل بين مناطق... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الحادث الأول وقع في جنوب القطاع، حيث رصدت قوات لواء 188 ثلاثة أشخاص عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة شكلت "تهديداً فورياً".وفي حادثتين منفصلتين في شمال قطاع غزة، حددت قوات لواء الشمالي وفريق قتالي من لواء القدس 16 عدداً من الأشخاص الذين عبروا الخط نفسه واقتربوا من القوات بطريقة وُصفت بأنها تشكل تهديداً مباشراً. وقال الجيش إنه "قضى على إرهابيين اثنين" لإزالة التهديد.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

