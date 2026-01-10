الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة
وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الحادث الأول وقع في جنوب القطاع، حيث رصدت قوات لواء 188 ثلاثة أشخاص عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة شكلت "تهديداً فورياً".وفي حادثتين منفصلتين في شمال قطاع غزة، حددت قوات لواء الشمالي وفريق قتالي من لواء القدس 16 عدداً من الأشخاص الذين عبروا الخط نفسه واقتربوا من القوات بطريقة وُصفت بأنها تشكل تهديداً مباشراً. وقال الجيش إنه "قضى على إرهابيين اثنين" لإزالة التهديد.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20260110/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأردني-يؤكدان-ضرورة-الالتزام-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1109092534.html
https://sarabic.ae/20260109/بعد-لقائه-بنتنياهو-ملادينوف-يتوجه-إلى-رام-الله-لتنسيق-خطة-ترامب-لقطاع-غزة-1109049829.html
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 أشخاص عبروا الخط الأصفر في غزة

17:53 GMT 10.01.2026
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قضى على ثلاثة أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" في قطاع غزة، بعد أن عبروا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يفصل بين مناطق الانسحاب الإسرائيلي وقواته.
وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الحادث الأول وقع في جنوب القطاع، حيث رصدت قوات لواء 188 ثلاثة أشخاص عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة شكلت "تهديداً فورياً".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
15:16 GMT
وأشار البيان إلى أن أحدهم حاول سرقة معدات عسكرية إسرائيلية قبل أن يفر، لافتاً إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية قضت على الشخص المعني فور تحديد هويته.
وفي حادثتين منفصلتين في شمال قطاع غزة، حددت قوات لواء الشمالي وفريق قتالي من لواء القدس 16 عدداً من الأشخاص الذين عبروا الخط نفسه واقتربوا من القوات بطريقة وُصفت بأنها تشكل تهديداً مباشراً. وقال الجيش إنه "قضى على إرهابيين اثنين" لإزالة التهديد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
بعد لقائه بنتنياهو.. ملادينوف يتوجه إلى رام الله لتنسيق خطة ترامب لقطاع غزة
أمس, 09:36 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
