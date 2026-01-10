https://sarabic.ae/20260110/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-الأردني-يؤكدان-ضرورة-الالتزام-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1109092534.html
وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن الوزيرين شددا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي سياق متصل، حذر الوزيران بشدة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تهدد بتفجير الأوضاع، وتقوض جهود التهدئة، وتعرقل فرص تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، الذي يُعد السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ بنوده بشكل كامل وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن الوزيرين شددا على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع
دون عوائق، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما أكدا ضرورة الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وفي سياق متصل، حذر الوزيران بشدة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية
المحتلة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تهدد بتفجير الأوضاع، وتقوض جهود التهدئة، وتعرقل فرص تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، الذي يُعد السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.