بلدية غزة: الأوضاع الإنسانية في القطاع معقدة بسبب المنخفض الجوي
وأوضحت البلدية أن محدودية الإمكانيات تسهم بشكل مباشر في تفاقم معاناة النازحين والسكان، لا سيما مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، والذي يعيق تصريف مياه الأمطار ويزيد من حدة الأزمة.وأضافت أن تجمع مياه الأمطار وامتزاجها بالمياه العادمة أدى إلى انتشار الأمراض، ما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا على السكان، خاصة في مراكز الإيواء والمناطق المكتظة.وأكدت بلدية غزة حاجتها العاجلة إلى دعم فني وإنساني لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
