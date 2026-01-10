https://sarabic.ae/20260110/بلدية-غزة-الأوضاع-الإنسانية-في-القطاع-معقدة-بسبب-المنخفض-الجوي-1109081789.html

بلدية غزة: الأوضاع الإنسانية في القطاع معقدة بسبب المنخفض الجوي

بلدية غزة: الأوضاع الإنسانية في القطاع معقدة بسبب المنخفض الجوي

سبوتنيك عربي

قالت بلدية غزة إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تعقيدًا متزايدًا نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، في ظل نقص حاد في الإمكانيات والموارد المتاحة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T08:15+0000

2026-01-10T08:15+0000

2026-01-10T08:16+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d04738e175ef702cf7f8e88e83ac8d50.jpg

وأوضحت البلدية أن محدودية الإمكانيات تسهم بشكل مباشر في تفاقم معاناة النازحين والسكان، لا سيما مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، والذي يعيق تصريف مياه الأمطار ويزيد من حدة الأزمة.وأضافت أن تجمع مياه الأمطار وامتزاجها بالمياه العادمة أدى إلى انتشار الأمراض، ما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا على السكان، خاصة في مراكز الإيواء والمناطق المكتظة.وأكدت بلدية غزة حاجتها العاجلة إلى دعم فني وإنساني لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة. ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20260108/الدفاع-المدني-13-قتيلا-بينهم-5-أطفال-في-غارات-إسرائيلية-على-غزة-1109042929.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي