المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية
جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تأكيده دعم المجلس لترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها على المستوى المؤسساتي.
وأوضح بوغالي، في كلمة له، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق القطار المخصص لنقل الوفد المشارك في الاحتفال الوطني برأس السنة الأمازيغية يناير 2976، أن المجلس الشعبي الوطني سيواكب مسار ترقية اللغة الأمازيغية من خلال إدراجها ضمن نشاطاته وبرامجه التواصلية والثقافية، وذلم حسب موقع
"النهار" الجزائري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الحضور المؤسساتي للأمازيغية، وتشجيع استعمالها داخل الفضاء البرلماني، بما يعزز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف مكونات الهوية الوطنية.
وأكد بوغالي، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعكس المكانة الراسخة للغة الأمازيغية ضمن الهوية الوطنية الجزائرية، مشددًا على أن ترقية الأمازيغية تُجسد الإرادة السياسية الصادقة للدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما ثمّن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها المحافظة السامية للأمازيغية في خدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، معربًا عن اعتزازه بالمبدعين والباحثين الذين يساهمون في إثراء المشهد الثقافي الوطني والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية.
وانطلقت، أمس الجمعة، الاحتفالات الرسمية والوطنية برأس السنة الأمازيغية
يناير 2976 – 2026 من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية بني عباس مرورًا بولاية بشار.
وتتضمن التظاهرة تنظيم الطبعة السادسة من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، التي تشرف عليها المحافظة السامية للأمازيغية.
وجرت مراسم الانطلاق من محطة القطار بمطار هواري بومدين، في مبادرة رمزية تواكب هذا الحدث الوطني ذي البعد الثقافي والهوياتي.