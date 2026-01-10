المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية
المجلس الشعبي الوطني في الجزائر يؤكد دعمه لترقية اللغة الأمازيغية

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تأكيده دعم المجلس لترقية اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها على المستوى المؤسساتي.
وأوضح بوغالي، في كلمة له، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق القطار المخصص لنقل الوفد المشارك في الاحتفال الوطني برأس السنة الأمازيغية يناير 2976، أن المجلس الشعبي الوطني سيواكب مسار ترقية اللغة الأمازيغية من خلال إدراجها ضمن نشاطاته وبرامجه التواصلية والثقافية، وذلم حسب موقع "النهار" الجزائري.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الحضور المؤسساتي للأمازيغية، وتشجيع استعمالها داخل الفضاء البرلماني، بما يعزز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف مكونات الهوية الوطنية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
11 يناير 2022, 14:50 GMT
وأكد بوغالي، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعكس المكانة الراسخة للغة الأمازيغية ضمن الهوية الوطنية الجزائرية، مشددًا على أن ترقية الأمازيغية تُجسد الإرادة السياسية الصادقة للدولة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما ثمّن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها المحافظة السامية للأمازيغية في خدمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، معربًا عن اعتزازه بالمبدعين والباحثين الذين يساهمون في إثراء المشهد الثقافي الوطني والحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية.
وانطلقت، أمس الجمعة، الاحتفالات الرسمية والوطنية برأس السنة الأمازيغية يناير 2976 – 2026 من الجزائر العاصمة باتجاه ولاية بني عباس مرورًا بولاية بشار.
وتتضمن التظاهرة تنظيم الطبعة السادسة من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية، التي تشرف عليها المحافظة السامية للأمازيغية.
وجرت مراسم الانطلاق من محطة القطار بمطار هواري بومدين، في مبادرة رمزية تواكب هذا الحدث الوطني ذي البعد الثقافي والهوياتي.
