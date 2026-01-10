تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260110/تحييد-نحو-1245-جنديا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة---الدفاع-الروسية--1109078660.html
تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية
تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مسؤولية التشكيلات الروسية المختلفة. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وأفادت بيانات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية، ونشرتها وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال ضابط أول في مركز الإعلام لتشكيل "المركز" فالنتين بروفوخين: "في منطقة مسؤولية تشكيل القوات 'المركز'، تم تدمير ما يصل إلى 430 عنصراً من القوات الأوكرانية بواسطة وحدات مشاة عامة وقوات أنظمة الطائرات المسيرة".من جانبه، صرح ضابط مركز الإعلام لتشكيل "الشرق" ديمتري ميسكوف بأن العدو فقد خلال اليوم أكثر من 240 عنصراً في منطقة عمل هذا التشكيل.وفي منطقة مسؤولية تشكيل "الجنوب"، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175 عنصراً، حسبما صرح رئيس مركز الإعلام لهذا التشكيل فاديم أستافيف.وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الشمال" فاسيلي ميجيخوف: "تم تدمير أكثر من 160 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم بواسطة عناصر تشكيل 'الشمال'، بما في ذلك قوات أنظمة الطائرات المسيرة".وأوضح رئيس مركز الإعلام لتشكيل "دنيبر" رومان كودرّيان أن هذا التشكيل دمر نحو 60 عنصراً من القوات الأوكرانية.وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن كييف يجب أن تتخذ قراراً وتبدأ بالتفاوض، وأن مساحة حرية القرار أمام أوكرانيا تتقلص نتيجة الإجراءات الهجومية للقوات الروسية. وأضاف أن استمرار الصراع بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيراً.
https://sarabic.ae/20260109/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1109070615.html
تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية

02:36 GMT 10.01.2026

تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مسؤولية التشكيلات الروسية المختلفة.
وأفادت بيانات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية، ونشرتها وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية.
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع
أمس, 18:50 GMT
وقال ضابط أول في مركز الإعلام لتشكيل "المركز" فالنتين بروفوخين: "في منطقة مسؤولية تشكيل القوات 'المركز'، تم تدمير ما يصل إلى 430 عنصراً من القوات الأوكرانية بواسطة وحدات مشاة عامة وقوات أنظمة الطائرات المسيرة".
من جانبه، صرح ضابط مركز الإعلام لتشكيل "الشرق" ديمتري ميسكوف بأن العدو فقد خلال اليوم أكثر من 240 عنصراً في منطقة عمل هذا التشكيل.
وبحسب ما أفاد رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الغرب" إيفان بيغما، فقد تمكن عناصر هذا التشكيل من تدمير ما يصل إلى 180 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم.
وفي منطقة مسؤولية تشكيل "الجنوب"، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175 عنصراً، حسبما صرح رئيس مركز الإعلام لهذا التشكيل فاديم أستافيف.
وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الشمال" فاسيلي ميجيخوف: "تم تدمير أكثر من 160 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم بواسطة عناصر تشكيل 'الشمال'، بما في ذلك قوات أنظمة الطائرات المسيرة".
وأوضح رئيس مركز الإعلام لتشكيل "دنيبر" رومان كودرّيان أن هذا التشكيل دمر نحو 60 عنصراً من القوات الأوكرانية.
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن كييف يجب أن تتخذ قراراً وتبدأ بالتفاوض، وأن مساحة حرية القرار أمام أوكرانيا تتقلص نتيجة الإجراءات الهجومية للقوات الروسية. وأضاف أن استمرار الصراع بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيراً.
