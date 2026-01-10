https://sarabic.ae/20260110/تحييد-نحو-1245-جنديا-أوكرانيا-خلال-24-ساعة---الدفاع-الروسية--1109078660.html
تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية
تحييد نحو 1245 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مسؤولية التشكيلات الروسية المختلفة. 10.01.2026
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وأفادت بيانات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية، ونشرتها وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال ضابط أول في مركز الإعلام لتشكيل "المركز" فالنتين بروفوخين: "في منطقة مسؤولية تشكيل القوات 'المركز'، تم تدمير ما يصل إلى 430 عنصراً من القوات الأوكرانية بواسطة وحدات مشاة عامة وقوات أنظمة الطائرات المسيرة".من جانبه، صرح ضابط مركز الإعلام لتشكيل "الشرق" ديمتري ميسكوف بأن العدو فقد خلال اليوم أكثر من 240 عنصراً في منطقة عمل هذا التشكيل.وبحسب ما أفاد رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الغرب" إيفان بيغما، فقد تمكن عناصر هذا التشكيل من تدمير ما يصل إلى 180 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم.وفي منطقة مسؤولية تشكيل "الجنوب"، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175 عنصراً، حسبما صرح رئيس مركز الإعلام لهذا التشكيل فاديم أستافيف.وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الشمال" فاسيلي ميجيخوف: "تم تدمير أكثر من 160 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم بواسطة عناصر تشكيل 'الشمال'، بما في ذلك قوات أنظمة الطائرات المسيرة".وأوضح رئيس مركز الإعلام لتشكيل "دنيبر" رومان كودرّيان أن هذا التشكيل دمر نحو 60 عنصراً من القوات الأوكرانية.وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن كييف يجب أن تتخذ قراراً وتبدأ بالتفاوض، وأن مساحة حرية القرار أمام أوكرانيا تتقلص نتيجة الإجراءات الهجومية للقوات الروسية. وأضاف أن استمرار الصراع بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيراً.
وأفادت بيانات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية، ونشرتها وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1245 عنصراً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال ضابط أول في مركز الإعلام لتشكيل "المركز" فالنتين بروفوخين: "في منطقة مسؤولية تشكيل القوات 'المركز'، تم تدمير ما يصل إلى 430 عنصراً من القوات الأوكرانية بواسطة وحدات مشاة عامة وقوات أنظمة الطائرات المسيرة".
من جانبه، صرح ضابط مركز الإعلام لتشكيل "الشرق" ديمتري ميسكوف بأن العدو فقد خلال اليوم أكثر من 240 عنصراً في منطقة عمل هذا التشكيل.
وبحسب ما أفاد رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الغرب" إيفان بيغما، فقد تمكن عناصر هذا التشكيل من تدمير ما يصل إلى 180 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم.
وفي منطقة مسؤولية تشكيل "الجنوب"، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 175 عنصراً، حسبما صرح رئيس مركز الإعلام لهذا التشكيل فاديم أستافيف.
وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيل "الشمال" فاسيلي ميجيخوف: "تم تدمير أكثر من 160 عنصراً من القوات الأوكرانية خلال اليوم بواسطة عناصر تشكيل 'الشمال'، بما في ذلك قوات أنظمة الطائرات المسيرة".
وأوضح رئيس مركز الإعلام لتشكيل "دنيبر" رومان كودرّيان أن هذا التشكيل دمر نحو 60 عنصراً من القوات الأوكرانية.
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق، بأن كييف يجب أن تتخذ قراراً
وتبدأ بالتفاوض، وأن مساحة حرية القرار أمام أوكرانيا تتقلص نتيجة الإجراءات الهجومية للقوات الروسية. وأضاف أن استمرار الصراع بالنسبة لكييف أصبح بلا معنى وخطيراً.