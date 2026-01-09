الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع
18:50 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 18:57 GMT 09.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك، وذلك بين الساعة الثالثة والثامنة من مساء اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 9 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، بين الساعة 3:00 مساءً و8:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة زيليونويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة أن البلدة "مهمة للغاية".

مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة ذات "أهمية تكتيكية" في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
09:55 GMT
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأشارت إلى أن "العدو شنّ، مستخدمًا مجموعات هجومية منفصلة، ​​5 هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة، وبفضل براعة وحدات قوات مجموعة "الشرق"، تم صدّ جميع الهجمات".

وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".
القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديو
أمس, 13:19 GMT
ولفتت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات الهجوم التابعة للقوات الروسية سيطرت إثر ذلك على منطقة دفاعية للعدو، تمتد على مساحة تزيد عن 8 كيلومترات مربعة".

وأضاف البيان: "في الفترة من 3 إلى 9 يناير (الجاري)، نفّذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و4 غارات جوية جماعية".

أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
05:07 GMT
وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارا في منشآت الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة والنقل والمطارات والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة البعيدة المدى، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وأردفت الوزارة في بيانها: "على مدار الأسبوع، توغلت وحدات من مجموعة قوات الغرب في عمق دفاعات العدو بمقاطعة خاركوف... وقد تم دحر أفراد ومعدات أربع ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواء هجومي محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني".
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ردا على استهداف مقر بوتين... صواريخ "أوريشنيك" تدك أهدافا استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية
06:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
