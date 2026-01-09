https://sarabic.ae/20260109/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1109070615.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 9 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، بين الساعة 3:00 مساءً و8:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".ولفتت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات الهجوم التابعة للقوات الروسية سيطرت إثر ذلك على منطقة دفاعية للعدو، تمتد على مساحة تزيد عن 8 كيلومترات مربعة".وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارا في منشآت الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة والنقل والمطارات والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة البعيدة المدى، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- وزارة الدفاع
18:50 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 18:57 GMT 09.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك، وذلك بين الساعة الثالثة والثامنة من مساء اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "في 9 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، بين الساعة 3:00 مساءً و8:00 مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، حررت بلدة زيليونويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة أن البلدة "مهمة للغاية".
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق"
التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأشارت إلى أن "العدو شنّ، مستخدمًا مجموعات هجومية منفصلة، 5 هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة، وبفضل براعة وحدات قوات مجموعة "الشرق"، تم صدّ جميع الهجمات".
وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".
ولفتت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات الهجوم التابعة للقوات الروسية
سيطرت إثر ذلك على منطقة دفاعية للعدو، تمتد على مساحة تزيد عن 8 كيلومترات مربعة".
وأضاف البيان: "في الفترة من 3 إلى 9 يناير (الجاري)، نفّذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و4 غارات جوية جماعية".
وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارا في منشآت الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة والنقل والمطارات والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، ومرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة البعيدة المدى، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
.
وأردفت الوزارة في بيانها: "على مدار الأسبوع، توغلت وحدات من مجموعة قوات الغرب في عمق دفاعات العدو بمقاطعة خاركوف... وقد تم دحر أفراد ومعدات أربع ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواء هجومي محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.