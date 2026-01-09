https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زيليونويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109050457.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ذات "أهمية تكتيكية" في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة زيليونويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة أن البلدة "هامة للغاية". 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطتعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "العدو شن، مستخدماً مجموعات هجومية منفصلة، ​​خمس هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة. وبفضل براعة وحدات قوات الشرق، تم صدّ جميع الهجمات".وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".وأضاف البيان: "في الفترة من 3 إلى 9 يناير/ كانون الثاني، نفّذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وأربع غارات جوية جماعية".وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارًا بما يلي:وأردفت الوزارة في بيانها: "على مدار الأسبوع، توغلت وحدات من مجموعة قوات الغرب في عمق دفاعات العدو بمقاطعة خاركوف... وقد تم دحر أفراد ومعدات أربع ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواء هجومي محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، تكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 1285 جندياً، و12 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و82 سيارة، وسبعة مدافع ميدان، كما تم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".وتابعت الوزارة في البيان: "في غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 325 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و75 سيارة، وستة مدافع ميدان، وست محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وستة مستودعات إمداد في هذه المنطقة".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية النشطة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأكد الوزارة، أنه "في المجمل، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 1355 جندياً، وأربع دبابات، و43 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ثلاث مركبات غربية الصنع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب، كما تم تدمير 110 سيارات، و14 مدفعا، و20 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".وأضافت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، و14 صاروخاً مطلقا من راجمات هيمارس المصنوعة في الولايات المتحدة، وخمسة صواريخ نبتون الموجهة بعيدة المدى، و1327 طائرة مسيرة".القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديودبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

