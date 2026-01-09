عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زيليونويه-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109050457.html
الجيش الروسي يحرر بلدة ذات "أهمية تكتيكية" في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة ذات "أهمية تكتيكية" في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة زيليونويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة أن البلدة "هامة للغاية". 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T09:55+0000
2026-01-09T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103679/28/1036792886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40075bea161c182c38b86e568178b524.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطتعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "العدو شن، مستخدماً مجموعات هجومية منفصلة، ​​خمس هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة. وبفضل براعة وحدات قوات الشرق، تم صدّ جميع الهجمات".وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".وأضاف البيان: "في الفترة من 3 إلى 9 يناير/ كانون الثاني، نفّذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وأربع غارات جوية جماعية".وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارًا بما يلي:وأردفت الوزارة في بيانها: "على مدار الأسبوع، توغلت وحدات من مجموعة قوات الغرب في عمق دفاعات العدو بمقاطعة خاركوف... وقد تم دحر أفراد ومعدات أربع ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواء هجومي محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، تكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 1285 جندياً، و12 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و82 سيارة، وسبعة مدافع ميدان، كما تم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".وتابعت الوزارة في البيان: "في غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 325 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و75 سيارة، وستة مدافع ميدان، وست محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وستة مستودعات إمداد في هذه المنطقة".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية النشطة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأكد الوزارة، أنه "في المجمل، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 1355 جندياً، وأربع دبابات، و43 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ثلاث مركبات غربية الصنع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب، كما تم تدمير 110 سيارات، و14 مدفعا، و20 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".وأضافت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، و14 صاروخاً مطلقا من راجمات هيمارس المصنوعة في الولايات المتحدة، وخمسة صواريخ نبتون الموجهة بعيدة المدى، و1327 طائرة مسيرة".القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديودبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260109/أسرى-أوكرانيون-يسربون-إحداثيات-مواقعهم-العسكرية-للقوات-الروسية-1109046177.html
https://sarabic.ae/20260109/صواريخ-أوريشنيك-تشارك-في-ضربة-واسعة-النطاق-ضد-أهداف-استراتيجية-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1109047039.html
https://sarabic.ae/20260109/تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف---الأمن-الروسي-1109045775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103679/28/1036792886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91441b48d632b1268cddc8499a4523df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يحرر بلدة ذات "أهمية تكتيكية" في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:55 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 10:22 GMT 09.01.2026)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات من مجموعة "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة زيليونويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة أن البلدة "هامة للغاية".
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، وفي غضون أسبوع، تم تحرير بلدتي زيليونويه في مقاطتعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "العدو شن، مستخدماً مجموعات هجومية منفصلة، ​​خمس هجمات مضادة في محاولة لاستعادة المواقع المفقودة. وبفضل براعة وحدات قوات الشرق، تم صدّ جميع الهجمات".
وشددت الوزارة على أن "تحرير بلدة زيليونويه يعد ذا أهمية تكتيكية بالغة".

ولفتت الوزارة إلى أن وحدات الهجوم التابعة للقوات الروسية سيطرت إثر ذلك على منطقة دفاعية للعدو، تمتد على مساحة تزيد عن ثمانية كيلومترات مربعة.

أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
05:07 GMT
وأضاف البيان: "في الفترة من 3 إلى 9 يناير/ كانون الثاني، نفّذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وأربع غارات جوية جماعية".
وتابعت الوزارة: ألحقت (الغارات) أضرارًا بما يلي:
منشآت الصناعات العسكرية.
مرافق الطاقة والنقل والمطارات والموانئ في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
مستودعات الذخيرة والوقود.
مرافق إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة البعيدة المدى.
مراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيّرة.
مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ردا على استهداف مقر بوتين... صواريخ "أوريشنيك" تدك أهدافا استراتيجية أوكرانية- الدفاع الروسية
06:03 GMT
وأردفت الوزارة في بيانها: "على مدار الأسبوع، توغلت وحدات من مجموعة قوات الغرب في عمق دفاعات العدو بمقاطعة خاركوف... وقد تم دحر أفراد ومعدات أربع ألوية ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواء هجومي محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني".

وحدات المجموعة سيطرت على بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1330 جندياً، و20 مركبة قتالية مدرعة، و90 مركبة، وسبع قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و28 مستودعاً للذخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، تكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 1285 جندياً، و12 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و82 سيارة، وسبعة مدافع ميدان، كما تم تدمير ست محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة، و18 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
03:50 GMT
وتابعت الوزارة في البيان: "في غضون أسبوع واحد فقط، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 325 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و75 سيارة، وستة مدافع ميدان، وست محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وستة مستودعات إمداد في هذه المنطقة".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت عملياتها الهجومية النشطة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت وزارة الدفاع في البيان: خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 2805 من أفراده، وخمس دبابات، من بينها دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، و54 مركبة قتالية مدرعة، و68 مركبة، و12 مدفعاً ميدانياً على هذا المحور.

وأكد الوزارة، أنه "في المجمل، تكبّد العدو خسائر تجاوزت 1355 جندياً، وأربع دبابات، و43 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ثلاث مركبات غربية الصنع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الجنوب، كما تم تدمير 110 سيارات، و14 مدفعا، و20 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".
وأضافت الوزارة في البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، و14 صاروخاً مطلقا من راجمات هيمارس المصنوعة في الولايات المتحدة، وخمسة صواريخ نبتون الموجهة بعيدة المدى، و1327 طائرة مسيرة".
القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديو
دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
